CEC: 67 de secții de votare, constituite în Găgăuzia pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară și ale bașcanului din 15 noiembrie

Pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară și ale bașcanului Găgăuziei, programate pentru 15 noiembrie 2026, au fost constituite 67 de secții de votare, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în municipiul Comrat, unde vor funcționa 12. În Vulcănești vor fi constituite nouă secții, iar în Ceadîr-Lunga – șapte.

Potrivit CEC, constituirea secțiilor de votare este o etapă importantă în pregătirea scrutinului, deoarece stabilește locațiile și hotarele acestora, astfel încât alegătorii să cunoască din timp unde își pot exercita dreptul la vot.

Adresele secțiilor de votare și hotarele acestora pot fi consultate pe pagina Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Autoritățile electorale au îndeamnat alegătorii să verifice din timp secția de votare la care sunt arondați și să urmărească anunțurile oficiale privind organizarea și desfășurarea alegerilor regionale.