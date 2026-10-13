Procurorul PCCOCS, Valeriu Sîrbu, a fost audiat suplimentar de către Comisia de evaluarea a procurorilor, privind implicarea acestuia în gestionarea a două dosare penale

Procurorul din Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Valeriu Sîrbu a fost audiat suplimentar de către Comisia de evaluare a procurorilor. Ședința a fost dedicată examinării aspectelor de etică privind implicarea procurorului în gestionarea a două dosare penale.

Anterior, în cadrul primei ședințe, Comisia a solicitat clarificări privind neconcordanțele dintre venituri, avere și cheltuieli în mai mulți ani din perioada evaluată, precum și donațiile primite în mod repetat de la mai multe rude, notează Comisia de evaluare a procurorilor.

Cea de-a doua ședință, din 16 septembrie, era dedicată examinării aspectelor de etică. Procurorul a solicitat ca această parte a audierii să se desfășoare în ședință închisă. După ce Completul F a respins solicitarea, procurorul a contestat decizia la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și a refuzat să participe la această parte a audierii. La 24 septembrie 2026, CSP a respins contestația procurorului ca neîntemeiată.

Detalii despre evaluarea Comisiei Vetting

Valeriu Sîrbu a fost evaluat pentru prima dată în 10 octombrie 2024. Comisia a remarcat că procurorul a achiziționat, finanțat şi utilizat o casă în Chişinău, în anul 2010, care era însă înregistrată pe numele fratelui acestuia. În urma audierilor, „Comisia de evaluare a concluzionat că, după cum a recunoscut însuși candidatul, acesta a întocmit un contract fictiv de vânzare-cumpărare”.

În decembrie 2024, Comisia Vetting a adoptat o decizie în privința procurorului Valeriu Sîrbu, care candida pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor al Consiliului, prin care a stabilit, în unanimitate, necorespunderea candidatului cu criteriile de evaluare.

La 17 decembrie 2024, Valeriu Sîrbu, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Comisiei de evaluare. Pe 11 august însă, completul de judecată special al CSJ a respins contestația.

„Completul de judecată special consideră că Valeriu Sîrbu nu a reușit să înlăture dubiile Comisiei privind integritatea sa etică“.. (…) ”, se arată în decizia CSJ.

În martie 2002, Valeriu Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău. În august 2016, Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Anterior, RISE a scris că Valeriu Sîrbu a fost unul din procurorii PCCOCS care au solicitat mandate de interceptări pe numele a 29 persoane, în special fruntași ai Platformei DA, care figurau în „Dosarul votului uninominal”. În cazul său, Inspecția Procurorilor a stabilit într-o anchetă internă că a comis mai multe încălcări în cadrul acestor dosare, dar nu l-a putut sancționa din cauza expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară.

În 2023, potrivit RISE, a procurat cu 450 de mii de lei un autoturism Volvo (fabricat în 2015). A motivat faptul că a cumpărat automobilul la un preț care este mai mic cu 50 de mii de lei decât valoarea de piață prin parcursul mare, nevoia de investiții dar și dorința proprietarului de a-l vinde cât mai urgent.