Povestea unei familii de agricultori locali în conflict cu piața „Agro-Mondial” din sectorul Ciocana. Acuzații de agresiune și reziliere unilaterală a contractului. Explicațiile administratorului pieței

Un cuplu de agricultori, producători autohtoni de fructe, acuză administratorul SRL „Agro-Mondial”, piața alimentară din sectorul Ciocana, că le-ar fi reziliat contractul fără știrea lor. Mai mult, femeia susține că a fost victima agresiunilor fizice dar și a mai multor episoade de bullying din partea unor vânzători ai aceleiași piețe.

„Au început conflictele de la prețuri. După asta au trecut la problema locului unde stăm. Numai anul trecut a fost bătută de trei ori soția mea. Când ieșeam din piață eram șuierat”, declară Vlad Dadu, agricultor și producător autohton de fructe, care acuză administratorul SRL „Agro-Mondial”, piața alimentară din sectorul Ciocana, că le-ar fi reziliat contractul fără știrea lor.

Mai mult, soția agricultorului spune că a fost victima agresiunilor fizice dar și a mai multor episoade de bullying din partea celorlalți vânzători. „Ei au intrat în ceartă cu vecinii, s-au și bătut, au și stropit cu gaze lacrimogene. Sunt organe de drept, să se adreseze acolo. Eu nu pot interveni în situațiile date”, spune administratorul pieței, Vasile Petrea.

Familia Dadu, un cuplu de agricultori care cresc propriile fructe într-o localitate din apropierea orașului Chișinău, își comercializează roada din 2017 la piața „Agro-Mondial” din sectorul Ciocana al capitalei. Abia în februarie 2024 aceștia au încheiat un contract cu administrația pieței pentru a-și asigura un spațiu stabil de vânzare. La câteva luni după semnarea contractului, ei au primit prin poștă o scrisoare de la administrația „Agro-Mondial” prin care erau înștiințați despre rezilierea unilaterală a acestuia.

Ana Dadu, soția agricultorului Vlad Dadu, la piața „Agro-Mondial”

Soții Dadu acuză că, în anii de când vând la piață, au ajuns la spital de mai multe ori cu diferite leziuni cauzate de comercianții intermediari de acolo. Printre motivele agresiunilor s-ar număra prețul cu care aceștia își vând marfa, dar și locul pe care comercializau.

„Noi suntem producători medii, chiar mai puțin zis. Când vii în piață, cu cât vrei, cu atâta vinzi, că-i marfa ta. Clar că lor nu le convine. Au început conflictele de la prețuri. După asta au trecut la problema locului unde stăm. (…)Numai anul trecut a fost bătută de trei ori soția mea. Când ieșeam din piață eram șuierat. S-a întâmplat ca intermediarii să ne taie umbrela. Ne-au stricat marfa, ne fugăreau de la locul din piață. Vor doar să ne facă rău și ne discriminează, râd întotdeauna de noi. De când umblăm cu camera după noi, i-am speriat”, spune Vlad Dadu, producător autohton de fructe.

Strugurii agricultorilor în urma conflictelor, sursa arhiva personală Vlad Dadu

„Noi ne-am făcut contractul în februarie, când, de fapt, din noiembrie negociem cu dânsul, cu șeful. Restul nu au contracte, fiecare intermediar plătește de la 4 mii de lei până la 10 mii de lei. Asta e o taxă, ca el să fie lăsat să vândă în piață, practic mită. Ne-au propus, noi i-am refuzat”, susține Vlad Dadu.

Contactat de Ziarul de Gardă, Vasile Petrea, administratorul SRL „Agro-Mondial” are însă o altă versiune.

„Sunt persoane care au contract. Sunt care folosesc piața fără contract, persoane care vin o zi, au vândut și au plecat, dar avem și permanenți. Dacă cineva are contract și nu îi este respectat careva drept, să vină să-mi spună. Contractul este făcut pe perioada de un an. Dar cu cine noi facem contract? Facem contract cu persoanele care vin regulat. Nu poți să faci un contract, să-ți asiguri după tine un loc dar să vii de două ori pe an acolo și să vinzi”, motivează administratorul decizia de a rezilia contractul cu familia Dadu.

„Acum am mai adăugat un punct la contract unde se reziliază contractul unilateral atunci când solicitantul nu are toate actele în regulă. Dar știți, dacă să luăm chestia asta, noi nimeni nu avem acte în regulă. Pentru că așa se face intenționat, că de altfel orice control nu poate să se ducă fără o amendă”, adaugă Vasile Petrea.

Cât despre conflictele familiei Dadu din cadrul pieței, administratorul spune că este la curent cu ce se întâmplă însă se bazează pe organele de drept pentru soluționarea lor.

„Eu vă spun, a fost undeva 2 ani urmă, aveau conflict acolo cu vecinii care vând. Au cerut niște locuri pentru a vinde, să fie asigurați. Chiar am convenit cu ei, am fost la fața locului, eu fiind administratorul SRL „Agro-Mondial”. Dar știți că ei vin o dată în an, pentru o perioadă scurtă? Ei au intrat în ceartă acolo cu vecinii, s-au și bătut, au și stropit cu gaze lacrimogene. (…) Eu nu sunt organ de drept. Eu nu pot interveni în situațiile date. Sunt organe de drept, să se adreseze acolo” a adăugat Vasile Petrea, administratorul pieței.

Autohton vs importat

Vlad Dadu, agricultorul care spune că i-a fost reziliat contractul la doar câteva luni după ce a fost semnat acuză că administratorul, Vasile Petrea, ar favoriza comercianții intermediari, în defavoarea producătorilor autohtoni:

„Trei luni în urmă, chiar cu domnul Petrea, directorul, am discutat. Mi-a zis că plângerile voastre nu hotărăsc nimic, pe noi ne hrănesc comercianții intermediari (перекупщик – perekupshchik, din limba rusă, n.r.) dar nu voi. Așa deschis mi-a spus, în față. Aici sunt multe scheme.”

De cealaltă parte, Vasile Petrea susține contrariul și spune că întotdeauna a sprijinit producătorii autohtoni.

„Tot timpul am sprijinit producătorii autohtoni fiindcă perioada pandemiei ne-a demonstrat că numai noi ne putem salva. Eu tot timpul am ajutat pe cei care au avut nevoie. Pe cei care sunt umiliți de alții mai puternici. Dar cu familia asta, eu n-am nici un interes să-i închid ca să nu vândă. Eu îi îndemn să vină să vândă. Organele statului să controleze dacă e așa sau nu e așa. (…)Ca să vă spun acum ce ține de favorizare. Din toate domeniile, noi plătim cel mai mult TVA, adică 20%. Plus la asta noi mai plătim un TVA sub numele de taxă de piață. O taxă locală care e mai mare decât TVA și constituie un milion de lei anual.(…) Și așa ei (cu referire la guvernare) numesc că sprijină produsele autohtone, nimeni nu îi sprijină de fapt”, a punctat administratorul pieței pentru ZdG.

Piața „Agro-Mondial” este specializată în comercializarea produselor alimentare iar venitul companiei din vânzări a constituit 6,36 milioane de lei în anul 2023, potrivit datelor de pe platforma Data2B. Compania activează din 1994 și se află pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana al capitalei.

Piața „Agro-Mondial”, sursa ZdG

Gabriela MUNTEANU, stagiară ZdG