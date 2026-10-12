Polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unei minore. Oamenii legii spun că ar fi lăsat un bilet de adio

În dimineața zilei de 12 octombrie, în jurul orei 05:40, Poliția a fost informată despre faptul că o minorǎ s-ar fi aruncat de la înălțime, în sectorul Botanica al capitalei.

La fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unei fete de 15 ani. Potrivit informațiilor preliminare, dupǎ ce ar fi lǎsat un bilet de adio, aceasta ar fi sǎrit de la etajul 8 al blocului de locuințe în care trǎia, se arată în comunicatul de presă.

Poliția scrie că în urma examinării medico-legale, nu au fost depistate alte leziuni decât cele caracteristice căderii de la înălțime și că pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei, precum și a cauzei exacte a decesului.

Oamenii legii au precizat că informațiile prezentate au caracter preliminar și pot fi completate sau modificate în funcție de rezultatele investigațiilor.