Politico: Comisia Europeană a început să lucreze la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Va fi orientat spre reducerea veniturilor din vânzarea de petrol

Comisia Europeană a început să lucreze la un nou, al 23-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie Politico. Se presupune că acesta va fi orientat spre reducerea în continuare a veniturilor Rusiei din vânzarea de petrol. Participanții la summitul statelor membre UE intenționează să ceară introducerea de restricții suplimentare privind resursele energetice rusești chiar pe 15 octombrie.

Potrivit surselor ucrainene ale publicației, familiarizate cu stadiul discuțiilor, proiectul noului pachet de sancțiuni este planificat să fie prezentat țărilor membre UE până la sfârșitul anului 2026.

Publicația menționează că decizia UE de a elabora un nou pachet de sancțiuni vizând petrolul rusesc a venit pe fondul acordului dintre Trump și Putin privind motorina.

La 9 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a convenit cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cu privire la livrările de motorină rusească pe piețele americană și mondială. Acest pas al lui Trump a fost criticat de mulți politicieni europeni, care au declarat că presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată, nu slăbită.

La 12 octombrie, UE a aprobat cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include cea mai amplă extindere unică a listei de sancțiuni – aproximativ 1600 de persoane fizice și juridice au fost adăugate în aceasta. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că lista de sancțiuni a fost extinsă, printre altele, pe seama persoanelor implicate în producția de rachete balistice.