Două nave, lovite de drone în Marea Neagră, aproape de Bulgaria, iar una s-a scufundat. Premierul bulgar îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

Nava „Chelsea 3”, deținută de ucraineni și care naviga sub pavilion maltez, a fost lovită de trei drone și avariată la aproximativ 33 km în largul coastei Bulgariei, după miezul nopții, a precizat prim-ministrul bulgar, scrie HotNews.

Echipajul, format din 7 ucraineni și 8 azerbaidjeni, a fost salvat. Cinci marinari au primit asistență medicală, dar nimeni nu a fost grav rănit.

Un membru al echipajului navei scufundate a fost, de asemenea, salvat, a spus premierul bulgar Rumen Radev.

Conform Reuters, Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat.

Radev nu a oferit alte informații cu privire la proveniența navelor sau la încărcătura pe care o transportau. De asemenea, el nu a oferit nicio informație cu privire la proveniența dronelor.

Premierul bulgar a indicat că este al doilea incident de acest fel într-o săptămână, notează Reuters.

„Acest lucru este absolut inacceptabil, un alt atac în imediata vecinătate a apelor teritoriale bulgare. Trebuie să vorbesc cu secretarul general al NATO, Mark Rutte”, a declarat Radev într-un discurs televizat.

Radev a declarat că nu există dovezi clare despre cine a lansat atacul, dar „rezultatul este în beneficiul Federației Ruse”, adăugând că îl va convoca pe ambasadorul rus cu privire la incident.

Ce spun autoritățile bulgare

Nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat marți biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, informează BTA și Agerpres.

Nu este clar dacă este vorba despre una dintre navele despre care a vorbit premierul Bulgariei.



Nava este ușor înclinată. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. Marinarii au fost aduși la Varna la bordul unei nave a Poliției de Frontieră bulgare. Conform informațiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 02:00 (ora Bulgariei). Nava se deplasa din Turcia spre Republica Moldova.

Pe 6 octombrie, două nave au fost atacate cu drone maritime și aeriene în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, fapt care a determinat-o pe președinta Iliana Iotova să convoace Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională, amintește agenția de presă bulgară.