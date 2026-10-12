„Facem mult mai dificilă pentru Rusia producția de arme pe care le folosește pentru a ucide ucraineni”. Anunțul făcut de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, privind sancțiunile împotriva Rusiei

Miniștrii afacerilor externe din UE au aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include aproximativ 1600 de persoane fizice și juridice, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Peste jumătate dintre acestea au legătură cu lanțul de producție a rachetelor balistice. Facem mult mai dificilă, mai lentă și mai scumpă pentru Rusia producția de arme pe care le folosește pentru a ucide ucraineni”, a scris Kallas.

În listă sunt incluse persoane juridice și fizice care se ocupă cu dezvoltarea și testarea rachetelor, producția de combustibil și motoare – în special pentru rachetele „Iskander-M”. Pe lista neagră au ajuns, de asemenea, producători de articole textile specializate, fibre sintetice și de carbon utilizate în diverse sisteme de rachete, scrie Reuters.

La fel, au fost introduse sancțiuni împotriva producătorilor de drone, șantierelor navale care deservesc submarine, precum și împotriva a 77 de persoane care au participat la alegerile pentru Duma de Stat organizate în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

„Este cea mai amplă extindere a listei noastre de sancțiuni de la începutul războiului declanșat de Rusia”, a precizat Kallas. În total, aproape 4650 de entități se află acum sub sancțiuni din cauza agresiunii ruse.