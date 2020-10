Video/ Scrutinul prezidențial. Violeta Ivanov, candidata Partidului Șor, s-a lansat oficial în campania electorală. Ilan Șor, prezent „virtual” la eveniment: „Noi putem transforma Moldova în Singapore”

Candidata Partidului Politic „Șor”, Violeta Ivanov, s-a lansat vineri, 2 octombrie, în campania electorală pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020.

La evenimentul de lansare în campania electorală a candidatei Paridului Politic Șor a participat și președintele fracțiunii politice, Ilan Șor. Acesta a fost live pe o rețea de socializare.

Violeta Ivanov susține că principale puncte din programul său electoral sunt renașterea economică, lupta împotriva corupției, dezvoltarea infranstructurii, agriculturii și protecției sociale.

„Știu exact cum se face aceasta, cetățenii merită un trai prosper. Moldova merită schimbări, aici și acum”, a declarat Ivanov.

Rând pe rând, fiecare membru al Partidului Politic Șor a ținut câte un scurt discurs în legătură cu susținerea candidatei Violeta Ivanova

„Este persoana care poate consolida clasa politică. Este o persoană care va putea lucra în folosul cetățenilor, va putea conlucra cu partenerii internaționali. Candidata noastră va putea câștiga alegerile. Violeta Ivanov este candidatul oamenilor la funcția de președinte”.

„Doamna Ivanov reprezintă un partid care nu are de roșit, membrii partidului nostru au dat dovadă de fapte frumoase”, susține unul dintre membrii Partidului Politic Șor.

„Nouă nu ne este rușine, noi am demonstrat că putem. Candidata Partidului Politic Șor are un program electoral bine elaborat. Noi știm ce avem de făcut, să facem locuri de muncă, să mărim pensiille. În programul nostru electoral este și dezvoltarea infrastructurii. Noi am demonstrat că avem experiență în acest domeniu. Noi putem transforma mica noastră Moldovă în Singapore. Noi putem scăpa de judecătorii corupți, care au condamnat oameni nevinovați. Noi avem un candidat profesionist, la urma urmei avem o candidată frumoasă, o mamă frumoasă”, a declarat Ilan Șor, învinuit de escrocherie şi spălare de bani.

Violeta Ivanov a părăsit PDM și a aderat la fracțiunea parlamentară a Partidului „Șor” în luna mai 2020, împreună cu Vladimir Vitiuc.

Candidata Partidului „Șor”, Violeta Ivanov, la alegerile prezidențiale, a trecut în declarația de avere și interese personale pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019, depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC), salariul de deputată, bani în conturile bancare și un apartament.

Pe parcursul celor doi ani, deputata a obținut un salariu total de peste 327 de mii de lei, precum și indemnizații și compensații în valoare de aproape 74 de mii de lei. Soțul acesteia a avut venituri de peste 435 de mii de lei.

Candidata Partidului „Șor” declară că deține doar un apartament de 98 de metri pătrați, cumpărat în 2017.

Totodată, familia Ivanov are, conform declarației pentru perioada 2018-2019, o sumă de peste 523.900 de lei în cele șase conturi bancare.