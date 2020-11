VIDEO/ Prezidențiale 2020. Renato Usatîi: Am votat pentru R. Moldova fără „kulioașe”

Alegeri prezidențiale, 1 noiembrie 2020. Renato Usatîi, candidatul Partidului Politic „Partidul Nostru” la funcția de președinte al Republicii Moldova, s-a prezentat la secția de vot, unde este însoțit de părinți și de fiică.

„Am votat pentru o viața mai bună, pentru o Republică Moldovă fără „kulioașe”, fără scheme. Am votat pentru ca statul să aibă grijă de toți cetățenii, și de pensionari, și de copii, așa cum eu am grijă de copiii și părinții mei. Am votat astăzi, pentru ca cei care se află în diasporă să nu-și mai sărute copiii prin Skype, dar să fie acasă, alături de copiii lor, pentru a-i îmbrățișa”, a spus Usatîi.