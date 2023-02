VIDEO Klaus Iohannis susține că România va sprijini „respectarea suveranității și a integrității teritoriale ale R. Moldova”

Președintele României, Klaus Iohannis, declară că țara sa va susține sancționarea de către UE a „celor care doresc destabilizarea R. Moldova” și va sprijini „respectarea suveranității și a integrității teritoriale ale R. Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional”. Declarația a fost făcută joi, 23 februarie 2023, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei conferințe comune cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, aflată în vizită oficială la București.

În acest sens, Maia Sandu a declarat că R. Moldova este „pregătită” să înfrunte provocările de securitate și este „hotărâtă în drumul său spre UE”. Președinta Sandu susține că anul 2023 va fi un an al „reconstrucției economiei, continuării reformelor și consolidării securității” R. Moldova.

(…) La începutul războiului, Moldova era cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei. Acum suntem mai pregătiți. Consolidăm capacitatea de apărare, avem surse noi de energie, pe care ne putem baza, am crescut exporturile către UE, suntem mai rezistenți și mai puternici. Am vorbit astăzi și despre cooperarea noastră în 2023 – un an al reconstrucției. Prioritatea noastră, în acest an, este reconstrucția economiei, continuarea reformelor și consolidarea securității statului”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu.