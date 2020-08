Video/ Declarațiile Platformei DA, după discuția între PDM-PSRM-PAS-PPDA: „Vor fi audiați miniștri. Mâine va fi totul clar”

Membrii Platformei DA au făcut declarații după întrevederea de marți între PDM-PSRM-PAS-PPDA. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, susține că deputații din opoziție „nu au putut ajunge la un consens” cu parlamentarii din coaliția de guvernare cu privire la organizarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului.

Totodată, Slusari a anunțat că în urma discuțiilor, participanții la dialog au convenit că va fi creat un grup de lucru, din care vor face parte reprezentanți din toate cele patru partide, care va purta mai multe discuții cu miniștri din Guvernul Chicu pe principalele probleme cu care se confruntă R. Moldova.

„Noi ne-am expus că acest Guvern nu a gestionat corect criza pandemică, criza economică și celelalte subiecte și considerăm că țara are nevoie de alt Guvern, dar am căzut de acord să discutăm problemele agriculturii întrucât aici timpul a expirat. Timp nu avem, deciziile trebuie să fie luate în câteva zile. Aici am căzut de acord, chiar și cu acest guvern care este, ca să discutăm problemele agriculturii în contextul protestelor la care au ieșit fermierii. Vreau să exprim solidaritatea întregii fracțiuni cu revendecările agricultorilor, cu protestul lor. Revendecările fermierilor sunt absolut justificate.

Noi am constatat diferența de abordare. Cea mai mare neînțelegere a fost legată de declararea ședinței extraordinare a Parlamentului. Opoziția și în special Platforma DA a insistat pentru fixarea datei ședinței cât mai curând, adică dacă colegii din majoritatea parlamentară sunt sinceri și nu au venit la această ședință de dragul ședinței, să fie organizată ședința. E nevoie de decizii palpabile, e nevoie de decizia Parlamentului și de claritate în primul rând pentru agricultorii care așteaptă soluții. Cu părere de rău chiar dacă un pic s-au apropiat pozițiile nu am putut să convingem colegii din majoritate că e nevoie de organizarea ședinței.

Unicul lucru la care am convenit este că astăzi la 14:00, un grup de lucru ad-hoc, cu reprezentanți din fiecare fracțiune, să înceapă audierea miniștrilor, factorilor de decizie și probabil vor fi discuții și cu prim-ministrul. Dacă o să avem întrunirea azi, cel târziu mâine dimineață să identificăm împreună cu executivul soluții pentru fermieri. Guvernul trebuie să vină cu inițiativa acestor decizii în cadrul Parlamentului. Astăzi după masă, până mâine dimineață, încercăm să găsim soluții și o să vedem dacă există un gram de responsabilitate pentru salvarea agricultorii sau această discuție a fost doar pentru a bifa ceva. Vom analiza, vom discuta cu miniștri.

Noi avem agenda noastră pentru ordinea de zi pentru ședință extraordinara a Parlamentului. Am venit cu soluții non-populiste, realiste. Noi am venit cu trei soluții pentru fermieri: cum să majorăm fondul de subvenționare și de unde luăm bani, să declarăm stare de urgență și să fie instituită vacanță fiscală, iar astăzi o să încercăm să identificăm soluții. Nu vom accepta tărăgănarea. Dacă astăzi, mâine vedem că nu este posibil să găsim limbă comună cu Guvernul și nu există sinceritate în dialog și se încearcă doar tărăgănarea, noi mai departe colectăm semnăturile pentru convocarea ședinței extraordinare. Guvernul trebuie să înțeleagă cât de gravă este situația în agricultură și să încercăm să identificăm aceste soluții care din punctul nostru de vedere sunt la suprafață. Vedem cum vor dura consultările de astăzi după masă și cred că mâine o să fie totul foarte clar”, a declarat Slusari.

Discuțiile pe platforma parlamentară între PDM-PSRM-PAS-PPDA au avut loc la inițiativa democraților.

Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a înainta luni, 10 august, o propunere către cele trei partide cu privire la organizarea unei întâlniri pe platforma parlamentară în formatul PDM, PSRM, PAS și Platforma DA, în cadrul căreia să fie discutată situația din domeniul Sănătății, situația din Agricultură și subiectul cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din toamnă.