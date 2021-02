VIDEO/ Cum (nu) a răspuns Vlad Filat atunci când a fost întrebat despre banii fiului său, înghețați pe conturi de către autoritățile britanice, care acum urmează a fi transferați Republicii Moldova

Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, Steven Fisher, a informat vineri, 19 februarie, autoritățile de la Chișinău că Londra va transfera Republicii Moldova suma de 456 de mii de lire sterline, bani înghețați anterior pe conturile bancare deținute de către fiul fostului premier Filat, Luca Filat, după ce acesta nu a putut demonstra proveniența banilor. Întrebat despre acești bani, în septembrie 2020, Vlad Filat declara că „această situație nu are legătură cu băncile din Moldova”.

Filat a evitat să spună însă de unde ar avea un tânăr de 23 de ani, atât cât avea fiul său, asemenea sume de bani pentru a duce un trai de lux la Londra.

„Eu am spus și o spun încă o dată: cred că despre acest caz s-a vorbit suficient, eu am răspuns și vreau doar astăzi să precizez un lucru care este extrem de important. Toată această situație a dânsului nu are legătură cu R. Moldova, nu are legătură cu băncile din Moldova și tot așa mai departe. Ține de viața dânsului și ține de activitățile dânsului”, a declarat Filat în cadrul unei emisiuni de la TV 8.

Întrebat dacă banii din conturile lui fiului său ar putea avea legătură cu unele companii offshore care cândva au avut activități legate de R. Moldova, Filat a declarat: „Nu, o spun cu toată responsabilitatea. Dacă ar fi fost așa, vă asigur că ar fi fost cu totul și cu totul altă situație în cazul dânsului”.

Vineri, 19 februarie curent, ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, Steven Fisher, l-a informat pe șeful interimar al Executivului de la Chișinău, Aureliu Ciocoi, că autoritățile de la Londra vor transfera Republicii Moldova suma de 456 de mii de lire sterline, mărimea fondurilor reținute pe conturile bancare deținute de către Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat.

Într-un comunicat publicat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova (MAEIE) se menționează că „returnarea sumei menționate, în conformitate cu prevederile Convenției ONU împotriva corupției, va fi realizată către autoritățile relevante ale Republicii Moldova, pentru proiecte în beneficiul cetățenilor”. Potrivit MAEIE, a fost convenită discutarea între instituțiile relevante competente despre mecanismul exact prin care aceste fonduri să fie transferate în țara noastră.

În 2019 fiul ex-premierului Vlad Filat a fost forțat de autoritățile de la Londra să predea aproape jumătate de milion de lire sterline, după ce nu a putut demonstra proveniența banilor pe care i-a achitat pentru chiria unui penthouse din Londra.

