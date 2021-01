VIDEO/ Consilierul președintei Sandu în domeniul energetic se lansează în politică. Tofilat explică de ce face parte din formațiunea lui Gligor

Consilierul prezidențial în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, se numără printre membrii formațiunii politice create de avocatul și comentatorul politic Ștefan Gligor. Tofilat motivează calitatea de membru de partid prin faptul că, lege nu interzice să se implice într-un proiect politic, în timp ce deține funcția de consilier prezidențial.

Sergiu Tofilat spune că indiferent de modul în care vor evolua lucrurile, acesta și-a exprimat disponibilitatea de a oferi tot suportul necesar președintei Maia Sandu.

„În prezent, sunt consilier prezidențial pe domeniul energetic. Implicarea mea într-un proiect politic nu este interzisă de lege. Fiecare dintre noi are dreptul să aleagă, să fie ales. Personal mă conduc, în primul rând, de interesul public. Sunt ferm convins că și doamna președintă pune mai presus de toate interesul public și anume din acest motiv eu am acceptat să devin consilier al dumneaei. Am anunțat-o pe președintă despre intenția mea de a mă implica politic”, a spus Tofilat.