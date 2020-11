VIDEO/ Candidata Partidului ȘOR, Violeta Ivanov: „Am votat pentru o Moldovă înfloritoare și o agricultură dezvoltată”

Candidata Partidului ȘOR, Violeta Ivanov, la funcția de președinte, și-a exprimat dreptul la vot. Aceasta a venit însoțită de colegii din echipa sa.

„Eu am votat pentru pensii și salarii, ca buneii și părinții noștri să trăiască mai bine. Am votat ca satele noastre să prospere, pentru a șterge diferența între sat și oraș, ca cei care trăiesc la sat să aibă și să se bucure de aceleași condiții ca și cei de la oraș. Am votat pentru o Moldovă înfloritoare și o agricultură dezvoltată”, a susținut Ivanov.

Astăzi, 1 noiembrie, în Republica Moldova au loc alegeri prezidențiale.

În cursă sunt înregistrați opt concurenți electorali, dintre care șapte desemnați de formațiuni politice și actualul președinte al țării, în calitate de candidat independent. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

Lista candidaților:

Renato Usatîi, Partidul Politic „Partidul Nostru”. Andrei Năstase, Partidul Politic – Platforma Demnitate și Adevăr Tudor Deliu, Partidul Liberal Democrat din R. Moldova Igor Dodon, Adunarea cetățenilor Violeta Ivanov, Partidul Politic „Șor” Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate Octavian Țîcu, Partidul Unității Naționale Dorin Chirtoacă, Mișcarea Politică UNIREA.

Votarea a început duminică la ora 7:00 și se încheie la ora 21:00. Pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020, au fost constituite, în total, 2 143 de secții de votare, dintre care 139 de secții de votare au fost constituite pentru cetățenii R. Moldova aflați peste hotarele țării, iar 42 de secții de votare au fost organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului ( regiunea transnistreană ), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni.

Alegerile prezidenţiale din Moldova se desfăşoară în plină pandemie de coronavirus: Ultimele informaţii, furnizate de Ministerul Sănătăţii, arată că 839 de noi infecţii au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. În total, peste 76 de mii de moldoveni s-au îmbolnăvit şi peste 1.700 au murit din cauza COVID-19.