Un an de la retragerea Rusiei din Bucea: Președinta Maia Sandu participă la Summitul Bucea 2023, în Ucraina

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, se află vineri, 31 martie, în Ucraina, unde participă la Summitul Bucea 2023, la invitația Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Evenimentul are loc la un an de la retragerea trupelor ruse din Bucea, o suburbie a Kievului unde au fost găsite cadavrele civililor uciși în stradă şi camere de tortură.

Anunțul despre vizita președintei în Ucraina a fost făcut de reprezentanții administrației prezidențiale de la Chișinău, care au precizat că „din considerente de securitate”, nu pot oferi acum mai multe detalii despre această deplasare.

Într-un mesaj postat pe Twitter, șefa statului Maia Sandu a scris: „Astăzi, eu și poporul Moldovei, împreună cu comunitatea mondială, ne amintim de teroarea suferită de civilii din Bucea acum un an. (…) Țările democratice trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că aceste atrocități sunt investigate și pedepsite”.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.



We honor and grieve the innocent.



Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH