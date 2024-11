Socialiștii afirmă că în R. Moldova „nu mai există democrație”. Cum trebuie să se desfășoare „o discuție serioasă” între partide

În ajunul întâlnirii președintei Maia Sandu cu reprezentanții partidelor politice, la care se va discuta despre „combaterea corupției politice”, Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, condamnă cumpărarea alegătorilor, dar afirmă că în R. Moldova „nu mai există democrație”.

Executivul socialiștilor a emis vineri, 15 noiembrie, o declarație politică în care se afirmă că la „o discuție serioasă” între partide trebuie să se abordeze subiecte privind „depolitizarea instituțiilor (printre care Comisia Electorală Centrală (CEC), și despre utilizarea resurselor administrative în alegeri, și despre încetarea represiunilor politice împotriva opoziției”.

Întâlnirea președintei Maia Sandu cu reprezentanții partidelor politice, la care se vor discuta „acțiunile pe care trebuie să le întreprindem pentru a combate corupția politic” va avea loc luni, 18 noiembrie, după ce premierul Dorin Recean o să anunțe remanierile în Guvern. În declarația PSRM, formațiunea nu confirmă, dar nici nu infirmă participarea la întâlnirea partidelor.

„Discuția despre corupția politică e doar un pretext pentru Președinție de a aduna sub aripa ei alte partide, ca să mimeze procesul democratic. Or, în R. Moldova nu mai există democrație reală, trăim sub un regim politic abuziv, care a fraudat alegerile și a forțat un scor electoral prin care să se mențină la putere”, se arată în declarația socialiștilor.