Replici acide între Candu și Chicu: „Când o să încep să colaborez cu domnul Ulanov mai consolidat, zilele acestui Guvern vor fi numărate”

Proiectul cu privire la împrumutul rusesc, prezentat de către premierul Ion Chicu de la tribuna principală a Parlamentului a stârnit replici dure în plen. În timpul rundei întrebări și răspunsuri, deputatul Pro Moldova, Andrian Candu și premierul Ion Chicu au făcut un schimb de replici tăioase.

Schimbul de replici dintre deputatul Pro Moldova Andrian Candu și premierul R. Moldova Ion Chicu:

Andrian Candu: „Noi aici în Parlament am ratificat foarte multe acorduri, inclusiv de împrumut, însă astfel de acord, care prevede alte dispoziții legate de alte subiecte. Vă rog frumos, poate noi nu știm că R, Moldova mai are astfel de acorduri de împrumut. Poate Federația Rusă a mai semnat acorduri de acest gen cu altcineva și noi nu suntem primii. Dați-ne exemple clare, deoarece în Parlamentul R. Moldova așa acorduri eu nu am mai văzut”.

Ion Chicu: „Întrebarea dvs repetă întrebarea domnului Ulanov. Credeam că le coordonați. Domnule deputat, într-adevăr R. Moldova a încheiat multe, multe acorduri, mai puține bilaterale, este adevărat, este o raritate. Nu știu dacă din experiența dvs din 2013, 2014 când prin asumare de răspundere a Guvernului ați dat 9 și apoi încă 5 miliarde de lei nu știu cum. Nu știu dacă atunci ați consultat nu știu ce acorduri a încheiat R. Moldova. Acest acord este încheiat, semnat totalmente în interesul R. Moldova și vă rog să mă credeți și să-l susțineți pentru că dvs veți merge mâine în teritoriu și o să spuneți că prin votul meu am ajutat Guvernul să plătească salariile și pensiile”.

Andrian Candu: „În primul rând domnule prim-ministru încercați să nu fiți obraznic. Aici este plenul Parlamentului, iar aici lucrurile sunt puțin diferite decât în Guvern. În al doilea rând când eu o să încep să coordonez sau să colaborez cu domnul Ulanov mai consolidat, zilele acestui Guvern sunt numărate. În al treilea rând, v-am pus o întrebare clară și dvs nu ați dat niciun răspuns, ceea ce este cu încălcarea regulamentului Parlamentului, ceea ce dvs probabil nici nu ați luat la cunoștință”.

A doua întrebare: Spuneți-ne vă rog frumos cine, care este echipa care a negociat acest acord?

Ion Chicu: „Domnule deputat, mulțumesc. Nu o să comentez prea mult remarca dvs la prima întrebare. Observații în privința celor 7 ani de acasă și tot așa mai departe priviți oglinda, dar nu mie. Acum răspuns la întrebarea dvs. Acordul a fost negociat de Guvernul R. Moldova conform Hotărârii de Guvern 169 și aveți în față un acord negociat, semnat în interesul cetățenilor R. Moldova”.

Andrian Candu: „V-am întrebat domnule prim-ministru care este această echipă care a negociat acest acord ca să știe o țară întreagă pe cine să tragă de urechi după o anumită perioadă de timp. Am înțeles că dvs veniți aici ca să faceți spectacol, de aceea rămânem la spectacol”.

Ion Chicu nu a venit cu o altă replică. Grupul Pro Moldova a anunțat că nu va susține proiectul cu privire la împrumutul rusesc.