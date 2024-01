PAS: „Peste 3 miliarde de lei va trebui să întoarcă Ion Ceban pentru creditele comerciale luate”. Reacția Primăriei capitalei

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) declara că, în ultimii patru ani, edilul Ion Ceban ar fi luat credite de peste 1,3 miliarde lei lei. Aceștia acuză: „banii au fost luați la rate extrem de înalte”. Primăria refuză să comenteze declarațiile.

Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, alături de colegii săi de partid, a susținut o conferință de presă astăzi, 17 ianuarie. În cadrul acesteia, reprezentanții PAS în Consiliu au menționat că Ion Ceban ar fi luat șapte împrumuturi în valoare de peste 1,3 miliarde de lei, iar pentru că „banii au fost luați la rate extrem de înalte”, Primăria ar urma să întoarcă băncilor 3 miliarde de lei.

Fracțiunea exemplifică:

Am insistat să aflăm care este valoarea „nedenaturată” a împrumuturilor luate de Ion Ceban, însă nu am primit un răspuns.

Municipiul Chișinău nu are aprobate taxele locale, nici bugetul municipal pentru anul 2024.

După ședința Primăriei de luni, 15 ianuarie, Ion Ceban a scris că „continuă consultările publice asupra proiectului taxelor locale pentru 2024 și asupra bugetului”.

„Consultările privind taxele locale și cele asupra bugetului municipal, care vor urma, sunt rezultatul aprobării tardive a Bugetului la nivel național. (…)Anul trecut, cu mare regret, chiar dacă am aprobat bugetul municipal înaintea celui național, am fost nevoiți să-l revizuim ulterior, deoarece s-au pus mai multe cheltuieli pe umerii Capitalei. De aceea, pentru a nu admite acest lucru și în acest an, am evitat această practică, deoarece o considerăm nocivă. Vom continua să dezbatem proiectele cel puțin 15 zile, nu 7 ore, cum a făcut guvernarea”, a precizat Ion Ceban.