PAS anunță protest în centrul capitalei: „Vom cere responsabilitate și respect din partea guvernării”

Lidera Paridului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a anunțat miercuri că membrii partidului pe care îl conduce vor organiza duminică, 16 august, un protest în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Maia Sandu susține că manifestația va fi organizată „din motiv că guvernarea ignoră problemele oamenilor” și că participanții vor cere „responsabilitate și respect din partea guvernării”.

„În aceste săptămâni am semnalat mai multe probleme grave cu care se confruntă cetățenii. Am vorbit despre criza din agricultură, provocată de secetă, de criza Covid, despre pierderile enorme pe care le suportă oamenii de afaceri. Am solicitat de la autorități acțiuni responsabile. Am văzut însă o atitudine plină de nepăsare.

Am vorbit despre pierderile mari din economie, provocate de criza sanitară și de lipsa responsabilității guvernanților. Foarte mulți agenți economici au fost lăsați în voia sorții.

Am vorbit despre faptul că Igor Dodon vrea să-și subordoneze justiția, despre oamenii corupți pe care îi numește în funcții înalte în sistemul judecătoresc.

Am vorbit despre problemele diasporei. Suntem în luna august, concetățenii vor să revină acasă. Revenirea lor este îngreunată de faptul că autoritățile administrează foarte prost criza sanitară. Mai mult, îi impun și pe cei care vin din țări cu număr scăzut de infectări, să stea în carantină.

Din motiv că guvernarea ignoră problemele oamenilor, PAS va organiza un protest duminică, 16 august, ora 11:00, în scuarul Teatrului de Operă și Balet. Îi chemăm să ni se alăture pe toți cei care vor să ceară responsabilitate și respect din partea guvernării. Ne asumăm angajamentul să respectăm regulile de distanțare fizică, să purtăm măști”, a anunțat lidera PAS, Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă.

Marți, 11 august, la Parlament a avut loc o întrevedere în formarul PDM-PSRM-PAS-PPDA, în cadrul căreia au avut loc mai ulte discuții cu privire la situația emidemiologică în contextul pandemiei de COVID-19, situația din sistemul de învățământ și situația din Agricultură.

