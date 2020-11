Membrii Pentru Moldova cheamă deputații în Parlament: „Încetați cu luptele și împărțirea ziarelor prin tipografii”. Parlamentarii vin cu mai multe inițiative, printre care crearea unei Curți Anticorupție

Membrii noii platforme parlamentare „Pentru Moldova”, formată din deputații Partidului Politic Șor și șase deputați care recent au părăsit grupul Pro Moldova au susținut joi o conferință de presă în cadrul căreia au anunțat că au formulat mai multe inițiative legislative pe probleme sociale, economice și juridice și au chemat toți parlamentarii să revină la lucru, în Legislativ.

„Așa cum am promis, platforma parlamentară Pentru Moldova formată din partidul Șor și șase deputați neafiliați optăm pentru reluarea de urgență a activității legislativului. Am avut pe parcursul ultimelor săptămâni mai multe întruniri la care am discutat proiecte de lege înregistrate în Parlament, dar blocate de majoritatea actuală. Este vorba despre zeci de inițiative din domeniul social, economic, juridic care sunt extrem de importante, dar ei din diferite motive, mare parte politice, nu am ajuns încă să fie discutate în plenul Parlamentului. Ne referim în primul rând la inițiativele privind majorarea indemnizațiilor la nașterea copiilor, asigurarea pensionarilor cu medicamente gratuite, inițiative în domeniul mediului. Implementarea acestor proiecte nu atrag mari cheltuieli bugetare.

Aici avem în vedere crearea farmaciilor sociale, o soluție optimă în contextul în care în 100 de localități nu există farmacie, iar oamenii persoanele în etate, în primul rând, și familiile cu copii trebuie să parcurgă uneori și zeci de kilometri până la farmacie. Noi ne propunem modificarea cadrului legal aici. Asta înseamnă că mașini cu frigidere și alte utilaje vor circula, conform unui grafic prestabilit, în localități din țară unde nu sunt farmacii, scopul acestora va fi asigurarea cetățenilor cu medicamente la preț accesibil. Partidul Șor a înregistrat această inițiativă mai bine de patru luni în urmă.

A doua inițiativă este asigurarea pensionarilor cu medicamente la prețuri accesibile.

A treia inițiativă – egalarea statutului medicilor cu cel al militarilor.

Noi reiterăm apelul nostru înregistrat către toți deputații din legislativ să conștientizeze proporțiile crize social-economice cu care se confruntă țara noastră și rolul important care îi revine organului legislativ în acest sens. Deputații nu au fost aleși ca timp de două luni să se ocupe de campanie electorală și vă îndemnăm pe toți să revenim în Parlament, să încetăm cu luptele și împărțirea ziarelor prin tipografii, vă așteptăm pe toți în Parlament”, a declarat Petru Jardan, deputat Partidul „Șor”.

„Noi am înregistrat un proiect cu privire la crearea unei curți anticorupție.Unde să asigurăm o independență reală a celor judecători și o imunitate astfel că să avem o examinare cat se poate de transparentă și obiectivă a tuturor dosarelor anticorupție. Noi ne dorim ca să avem o instituție anticorupție specializată”, a declarat Sergiu Sîrbu.

Deputata Partidului Democrat (PDM), Monica Babuc, și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, au declarat la 9 noiembrie că în ultima perioadă „se observă o apropiere între Partidului Socialiștilor din R. Moldova și Partidul Politic „ȘOR” și că „s-ar putea contura o coaliție între cele două partide”.

Miercuri, 4 noiembrie, deputații fracțiunii Partidului „Șor” au semnat Convenția privind aderarea la Platforma parlamentară „Pentru Moldova”, inițiată de cei cinci deputați care au plecat recent din „Pro Moldova”.