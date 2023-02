Experți, despre anularea de către Putin a decretului privind politica externă a Rusiei

Anularea decretului privind politica externă a Federației Ruse semnat, acum 11 ani, de Vladimir Putin, a stârnit mai multe dispute în legătură cu impactul pe care ar putea să îl aibă această acțiune în relația cu R. Moldova. În timp ce expertul WatchDog Valeriu Pașa consideră că anularea acestui decret „nu înseamnă absolut nimic pentru R. Moldova”, fostul șef al Delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control (CUC) în perioada 2002–2013, Ion Leahu, afirmă că următorul document ar putea oglindi declarațiile belicoase din ultimii ani ale autorităților de la Moscova la adresa R. Moldova.

Valeriu Pașa a subliniat pe rețelele sociale că anularea acestui decret nu înseamnă nici că Federația Rusă va „recunoaște” regiunea transnistreană, nici că nu o va face.

„La 7 mai 2012, Putin a reintrat oficial în funcția de președinte (după rocada orchestrată cu bufonul de curte Medvedev). În ziua „învestirii”, acesta a semnat o serie lungă de decrete care descriau prioritățile politicilor de stat în cam toate domeniile (…) Printre altele a fost și concepția de politică externă – adică viziunea și prioritățile cheie pentru întreaga politică externă a Federației Ruse (…). Iată abia aici, un punct (nici nu frază închisă aparte) zice Putin că ar vrea să participe activ la găsirea unei soluții pașnice pe regiunea transnistreană. „Cu respectarea independenței și integrității teritoriale a R. Moldova”, dar și „statut special” pentru transnistria. A ținut cont de cele promise cam ca și de orice altă promisiune. Cam atât.

O putea face cu fix același impact și cu decretul acesta depășit și ridicol în vigoare. Anularea acestui decret nici măcar nu înseamnă că există șansa că Putin și-a amintit odată în plus despre R. Moldova, nu tocmai că are nu știu ce хитрый план (plan viclean, n.r.) nou care ne-ar viza în mod special. E cumva măgulitor să ne credem buricul pământului și în centrul atenției marilor jucători geopolitici, dar nu suntem chiar așa. Și e bine așa.

Să însemne asta că Rusia nu ne vizează cumva în nici un fel? Deloc! Pentru Kremlin suntem bonusul, prada ușoară pe care o vor cuceri dacă vor răzbate spre Nistru în cadrul agresiunii criminale împotriva Ucrainei”, a scris expertul.