DOC/ PAS a sesizat CC în legătură cu modificările operate la legea cu privire la ANI: „Socialiștii care nu își pot justifica averea obținută exact în perioada „culioacelor” vor scăpa de dosare”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, a anunțat luni dimineață că a depus o sesizare la Curtea Constituțională (CC) în legătură cu modificările votate de PSRM-Șor la Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Parlamentarul susține că prin sesisarea depusă la CC, a solicitat declararea neconstituționalității legii, dar și suspendarea acțiunii legii.

„Legea contestată este neconstituțională, întrucât nu respectă criteriile de claritate, contravine conceptului statului de drept, încalcă principiul de neretroactivitate și a fost adoptată cu încălcarea procedurilor stabilite de Constituție și de Regulamentul Parlamentului. De asemenea, legea complică curățirea sistemului public de oameni corupți. Dimpotrivă, se poate spune că prin legea respectivă s-a făcut o amnistie mascată a celor care au furat această țară.

(…) Ca efect pe termen scurt al modificărilor este că toți socialiștii care nu își pot justifica averea obținută prin 2015, 2016 și 2017 (exact perioada culioacelor) vor scăpa de dosare. Și vor rămâne cu averea obținută ilegal. De asemenea, toți cei cărora li s-au intentat cauze penale pe îmbogățire ilicită – Sternioală, Druță, Chitoroagă – tot vor scăpa de dosare. Pe termen mediu și lung legea poate face imposibilă sancționarea celor care au furat această țară.

(…) Pe lângă declararea neconstituționalității, am solicitat suspendarea acțiunii legii. Acest lucru este imperios necesar dat fiind faptul că legea contestată vizează și legislația penală. Iar în penal funcționează principiul de aplicare imediată a legii mai blânde, astfel că intrarea în vigoare măcar și pentru o zi a unei legi care dezincriminează o infracțiune are ca efect absolvirea persoanei de răspundere penală. Și chiar declararea ulterioară a legii ca fiind neconstituțională nu poate schimba această realitate. Pentru a nu se întâmpla asta, legea trebuie suspendată, or este posibil ca aceasta să fie publicată în Monitorul Oficial azi sau în zilele următoare. Că Dodon a promulgat-o fără întrebări”, a scris Litvinenco pe Facebook.

Deși responsabilii din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) au dat aviz negativ și și-au exprimat de mai multe ori îngrijorarea față de proiectul de lege elaborat de către deputații socialiști cu privire la modificarea legii cu privire la ANI, miercuri, 16 decembrie, deputații PSRM și cei din Pentru Moldova, din care fac parte transfugii din Pro Moldova și cei din Partidul Politic Șor, au aprobat documentul în prima lectură.

ANI a dat aviz negativ acestui proiect, „semnalând consecințele defavorabile și efectele nadorite asupra dosarelor de control aflate, la moment, în derulare la ANI, inclusiv ce ține de aspectele cu privire la sancționarea și aplicarea interdicțiilor, în cazul în care acest proiect va fi adoptat în versiunea propusă”.

Pe 18 decembrie, președinta ANI, Rodica Antoci, a declarat în cadrul unei ședințe de lucru online, că activitatea inspectorilor de integritate a devenit destul de vizibilă în ultimul timp, deranjând astfel pe unii subiecți.

„Acest fapt se confirmă prin modul în care au fost votate în grabă acele modificări controversate asupra Legii ANI, în data de 16 decembrie 2020. În pofida tuturor condiționalităților UE pentru dezvoltarea R. Moldova, unii își doresc cât mai urgent să diminueze instrumentele de control ale ANI”, a spus Antoci.