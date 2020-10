Candidatul mișcării politice UNIREA, la funcția de președinte al R. Moldova, susține că unul dintre membrii echipei a fost diagnosticat cu Covid-19: „Campania începe cu testul pentru coronavirus”

Candidatul blocului electoral UNIREA pentru funcția de președinte al R. Moldova, Dorin Chirtoacă, a anunțat marți, 6 octombrie, că a dat testul pentru Covid-19, după ce unul dintre membrii echipei sale a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Anunțul a fost făcut de Chirtoacă într-un live pe Facebook.

„Luni seara am aflat că unul dintre colegii noștri cu care am lucrat în perioada de colectare a semnăturilor și respectiv prezentarea dosarului la Comisia Electorală Centrală a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, motiv pentru care astăzi dimineață am mers și primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg să dau testul la Covid-19. Rezultatul va fi diseară. Ironia sorții, campania electorală începe prin testul la coronavirus. Nu am niciun fel de simptome, dar așa este corect în raport cu colegii, în raport cu cetățenii”, a menționat Chirtoacă.

Luni, 5 octombrie, după o tentativă eșuată, Dorin Chirtoacă a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de candidat al Mișcării Politice UNIREA (MPU) la funcția de președinte al R. Moldova.

Oficial, vineri, 2 octombrie, a început campania electorală pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie.

Conform prevederilor Codului electoral, perioada de desemnare a candidaţilor la funcția de Președinte începe cu 60 de zile (1 septembrie curent) înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, la 1 octombrie.

Lista candidaților înregistrați:

Renato Usatîi, Partidul Politic „Partidul Nostru”. Andrei Năstase, Partidul Politic – Platforma Demnitate și Adevăr Tudor Deliu, Partidul Liberal Democrat din R. Moldova Igor Dodon, Adunarea cetățenilor Violeta Ivanov, Partidul Politic „Șor” Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate Octavian Țîcu, Partidul Unității Naționale Dorin Chirtoacă, Mișcăea Politică UNIREA.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie 2020