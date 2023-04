Cancelarul Germaniei: „Sprijinim R. Moldova cu tot ce ne stă în putință pentru a se apăra de încercările de destabilizare ale Rusiei”. Klaus Iohannis: „Vom continua să fim ferm și neabătut alături de Chișinău”

Germania sprijină R. Moldova „cu tot ce-i stă în putință” pentru a se apăra de încercările de destabilizare ale Federației Ruse, a declarat cancelarul Olaf Scholz în cadrul conferinței de presă, la București, cu președinta Maia Sandu și președintele României Klaus Iohannis. Potrivit șefului statului român, „la nivelul Consiliului s-a decis organizarea unui pachet de sprijin pentru R. Moldova”, mai multe detalii urmând a fi anunțate mai târziu.

Cancelarul german a afirmat că R. Moldova „face parte din familia europeană” și că privește „cu mare îngrijorare relatări despre încercări ale Rusiei de destabilizare a R. Moldova”.

Desigur, am discutat astăzi și despre asaltul Rusiei asupra Ucrainei și consecințele directe asupra R. Moldova. Rusia trebuie să oprească acest război și să retragă trupele din Ucraina, pentru a se putea ajunge la o pace echitabilă. Citim cu mare îngrijorare relatări despre încercări ale Rusiei de destabilizare a R. Moldova. Suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărui stat sunt inviolabile. Această prevedere a actului final de la Helsinki și a altor acorduri de drept internațional a fost semnată și de Rusia și are în continuare valabilitate. De aceea, sprijinim Moldova cu tot ce ne stă în putință pentru a se apăra de aceste încercări de destabilizare ale Rusiei”, a declarat Olaf Scholz.

„Moldova face parte din familia noastră europeană. În vară i-am acordat statutul de țară candidat și salut, în mod deosebit, cât de determinată a abordat Moldova reformele necesare, indispensabile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Moldova poate fi sigură de sprijinul nostru pe acest drum. Am asigurat-o încă o dată pe președinta Sandu de acest lucru. Moldova nu este singură, ci beneficiază de sprijin masiv internațional. Împreună cu Franța am organizat, anul trecut, deja trei conferințe în cadrul Platformei de Sprijin pentru R. Moldova, un semnat important al sprijinului internațional. Sunt încrezător că cea de-a patra conferință, din toamnă, va reprezenta un nou succes. Vom călători la Chișinău, deja la 1 iunie, la cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, care va fi organizat de R. Moldova. Această întâlnire va demonstra încă odată unitatea Europei în aceste vremuri. Ne întâlnim în mod informal, în cadrul unei discuții, și acest lucru este foarte important pentru înțelegerea în cadrul Europei (…).

Președintele Klaus Iohannis a spus că România și Germania au viziune similară cu privire la importanța unui sprijin robust politic, financiar și tehnic, pentru asigurarea stabilității și pentru consolidarea parcursului european al R. Moldova.

„Am transmis doamnei președinte Sandu un mesaj clar: vom continua să fim ferm și neabătut alături de Chișinău! Cu atât mai mult cu cât R. Moldova este supusă unor presiuni hibride sistematice, inclusiv unor tentative de subminare a ordinii constituționale”, a subliniat Iohannis.

Liderul de la București a mai afirmat că în cadrul reuniunii în format trilateral au fost discutate provocările cu care se confruntă Chișinăul.

Întrebat despre pregătirea unei misiuni a politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene pentru R. Moldova, președintele român a declarat că „la nivelul Consiliului s-a decis organizarea unui pachet de sprijin pentru R. Moldova. Acest pachet va fi multisectorial, este în lucru. N-aș vrea acum să vă dau o dată când și anume va fi pregătit, asta va fi o comunicare a Comisiei, însă un lucru pot să vă spun cu certitudine: noi suntem hotărâți și dispuși să ne implicăm, cu experți, cu tehnică și, dacă va fi nevoie, și cu o finanțare suplimentară. Este interesul nostru, cunoscut sper, să avem un sprijin consistent pentru R. Moldova”.

Maia Sandu a mulțumit Germaniei și României „susținerea de care dau dovadă pentru pacea, bunăstarea și viitorul nostru european”, menționând că „la rândul ei, R. Moldova asigură – împreună cu Ucraina – securitatea a peste 1,200 km de hotar european”.

„Unii au dorit ca Moldova să cadă și, astfel, să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, ci am devenit mai puternici. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului, am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie. Și, cel mai important, am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației. Moldova a arătat lumii întregi că suntem o țară europeană, care contribuie la o Europă mai puternică.

Vom continua să asigurăm independența energetică a țării noastre și să ne conectăm la infrastructura europeană de transport, iar România și Germania ne sunt importanți parteneri de dezvoltare pentru realizarea acestor obiective.

Ne susțineți în procesul de transformare a țării; noi, la rândul nostru, oferim oportunități pentru investiții importante, în creșterea economiei noastre și în dezvoltarea comunităților locale. Sprijinul bugetar de urgență, oferit de București și Berlin iarna trecută, ne-a permis să fim alături de cei mai vulnerabili cetățeni în lunile de iarnă.

Domnule Președinte, domnule Cancelar federal, vă transmit recunoștința mea și a concetățenilor mei pentru sprijinul acordat, care ne-a arătat încă o dată că nu suntem singuri. Acest lucru înseamnă Uniunea Europeană – să ai prieteni pe care te poți baza.

În marea familie europeană – acolo merge Republica Moldova și vă suntem recunoscători pentru susținerea acordată parcursului nostru spre aderarea la UE. Mizăm și în continuare pe ghidarea și sprijinul țărilor voastre pentru obținerea inițierii negocierilor de aderare la UE.

Vreau să mulțumesc României pentru propunerea creării unui regim de sancționare împotriva celor care vor să destabilizeze Republica Moldova și contăm pe sprijinul celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

În pofida provocărilor fără precedent cu care se confruntă acum Republica Moldova, noi continuăm implementarea reformelor. În acest an, prioritățile noastre sunt reconstrucția economiei, securitatea energetică și consolidarea securității statului, reformarea justiției și îmbunătățirea nivelului de viață în localitățile Moldovei.

Apreciem aici inițiativa comună a Germaniei, României și Franței de a crea o Platformă de Sprijin pentru Moldova, pentru ajutarea țării noastre în depășirea crizelor cu care ne confruntăm.

Cele trei ediții ale Platformei au adus împreună zeci de țări și organizații internaționale, care și-au anunțat sprijinul pentru Republica Moldova. Mizăm în continuare pe sprijinul partenerilor. Următoarea ediție a Platformei va avea loc, în această toamnă, la Chișinău”, a spus Maia Sandu.