Anunțul făcut de Ciubuc după discuțiile despre situația în Agricultură: „Scopul nostru nu este circ în Parlament și chemare la proteste cu tractoare și violență pe drumurile naționale”

Deputatul PDM, Nicolae Ciubuc, a anunțat joi, 12 august, că în cadrul unei noi runde de discuții pe platforma parlamentară PDM-PSRM-PAS-PPDA au fost luate mai multe decizii în legătură cu situația din Agricultură.

Totodată, parlamentarul democrat a menționat că cei din coaliția de guvernare nu sunt împotriva convocării ședinței extraordinare a Parlamentului, așa cum afirmă opoziția, ci că „scopul coaliției este altul – obținerea rezultatelor pentru producătorii agricoli, nu populism, nu circ în Parlament și nu chemare la proteste cu tractoare și violență în fața Parlamentului sau pe drumurile naționale”.

„Pe parcursul ultimelor trei zile au avut loc mai multe discuții și într-un final am reușit pe la platformă parlamentară să convocăm pentru prima dată acest grup de lucru. Îmi exprim aprecierea pentru toți colegii care au dat curs aceste invitații de a ne așeza și a discuta și a găsi soluții la problemele producătorilor agricoli. Cum spuneam după trei zile de întâlniri cu miniștri, cu reprezentanți ai griculturii, s-a decis că agricultorii vor beneficia de 1080 de lei pentru fiecare hectar afectat. Într-un final producători agricoli afectați vor putea primi această compensație. Pe lângă acest program în cadrul acestui grup de lucru ne-am axat pe identificarea soluțiilor suplimentare reieșind inclusiv din revendicările pe care le-au înaintat agricultori în cadrul protestelor. Este important că noi am încercat și o bună parte din soluții au fost identificate.

Aceste soluții urmează a fi propuse spre examinare pe platforma guvernamentală, agreate, aprobate și ulterior după caz adoptate în cadrul Parlamentului. Am discutat despre identificarea soluțiilor cu impact social și alte soluții legate de impactul poate nu atât financiar, dar care ar ajuta agricultorii în perioada respectivă. În cadrul discuțiilor cu colegii de la Ministerul Agriculturii am discutat despre creditele tehnice. Am reușit să obținem un rezultat bun legat de reeșalonarea, restructurarea datoriilor față de aceste credite pentru o perioadă de 12 luni. Astfel, urmează a fi perfectate deciziile, după caz, a Guvernului sau a Parlamentului. Asta ar permite acestor proiecte renegocierea sau negocierea acordurilor cu fermieri în vederea restructurării reeșalonării acestor datorii pentru următoarea perioadă. Vorbim de o suma de circa 200 de milioane de lei, care va fi restructurată pentru perioada următoare.

Am discutat ceea ce ține de sistemul de subvenționare. Am încercat să identificăm barierele pe care le au agricultorii legat de accesarea subvențiilor și de condițiile dificile din acest an pentru a obține premisele de către agricultorii care înregistrează datorii față de bugetul de stat. Am venit cu propunerea ca să excludem din categoria documentelor sau condițiilor obligatorii pentru obținerea subvențiilor a certificatului privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. Acest lucru va permite fermierilor, în pofida faptului că au datorii la bugetul de stat, să poată beneficia de subvenții în condiții generale. Am convenit cu colegii să venim cu propunerea de modificare a regulamentului de subvenționare în așa fel încât subvențiile oferite de către stat din fondul de subvenționare pentru subvenționarea creditelor producătorilor agricoli să fie direcționate sau achitate direct băncilor. Anterior, producători agricoli erau impuși, obligați să achite mai întâi dobânda, după care perfectau dosarele pentru subvenții. Venim cu propunerea ca cadrul legal în acest sens să fie modificat.

Ce ține de aspectele de ordin financiar, sunt doleanțele și acele revendicări pe care le-a înaintat producători agricoli privind majorarea fondului de susținere cu 200 de milioane. Noi ne-am fi dorit și cu 500 de milioane să fie majorat. Acești 1086 de lei sigur ca nu pot acoperi toate cheltuielile. Cu Ministerul Finanțelor am convenit că în următoarele zile vor fi definitivate propunerile legate de rectificarea legii bugetului și vor încerca să găsească soluții de ordin financiar pentru a suplimenta acest fond. Acest lucru va trebui renegociat și cu Fondul Monetar Internațional”, a declarat Ciubuc.

Totodată, Ciubuc a declarat că scopul democraților este „obținerea rezultatelor pentru producătorii agricoli, nu populism, nu circ în Parlament și nu chemare la proteste cu tractoare și violență în fața Parlamentului sau pe drumurile naționale”.

„Este important ca noi într-un final să venim cu cele mai bune și concrete și realiste propuneri și soluții pentru producători agricoli și în condițiile în care suntem gata, avem definitivate proiectele respective, putem să o facem și mâine această ședință extraordinara Parlamentului.

Rog foarte mult să luăm în calcul acest lucru și sper foarte mult că noi într-un final vom avea soluțiile respective indentificate în așa fel încât în cel mai scurt timp să reușim să le aprobă acolo unde este nevoie, în Guvern și după caz, în parlament.

Reiterăm, scopul este altul, obținerea rezultatelor pentru producătorii agricoli, nu populism, nu circ în Parlament și nu chemare la proteste cu tractoare și violență în fața Parlamentului sau pe drumurile naționale”, a mai menționat dmeocratul.

Mmai multe proteste ale agricultorilor au fost organizate marți, 11 august, în mai multe raioane din R. Moldova. Oamenii, supărați că au rămas practic fără niciun leu, munca lor fiind afectată de secetă, iar autoritățile „nu fac nimic ca să-i ajute”, și-au luat tractoarele și au ieșit la proteste la Lăpușna, Ungheni, Basarabeasca, Cimișlia, dar și în alte localități.

