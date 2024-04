Andrei Năstase spune că își va înainta candidatura la funcția de președinte al R. Moldova: „Merg independent, dar nu independent de poporul meu”

Fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr (DA) Andrei Năstase, care a fost votat de 43 924 de cetățeni, adică 3,26%, la scrutinul din 2020 pentru funcția de președinte al țării, spune că va candida la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Anunțul a fost făcut marți, 30 aprilie, în cadrul unei emisiuni, Năstase menționând că va fi candidat independent.

„În urma mai multor discuții purtate în țară și în străinătate, am decis că voi candida la alegerile prezidențiale din acest an ca și independent, bineînțeles, nu fără suportul celor care au fost alături de mine pe parcursul anilor, a tuturor celor care au rămas dezamăgiți de guvernarea actuală și a celor care au avut așteptări de la guvernarea anterioară și nu au obținut absolut nimic. Altfel spus, merg independent, dar nu independent de poporul meu. Independent politic, dar cu sprijinul populației din R. Moldova pe care am slujit-o de-a lungul timpului (…)”, a declarat Andrei Năstase.