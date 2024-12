Poliția din Georgia a efectuat o serie de raiduri în birourile și casele liderilor protestelor pro-UE

Pe 4 decembrie, poliția din Georgia a efectuat o serie de raiduri în birourile și casele liderilor și activiștilor opoziției, pe fondul protestelor pro-europene în masă din Tbilisi și alte orașe, scrie presa locală JamNews.

Cu o zi înainte, premierul georgian Irakli Kobakhidze s-a referit la liderii opoziției drept „fasciști liberali”, avertizând că aceștia vor fi trași la răspundere pentru presupusa organizare a protestelor. „Liderii radicali ai opoziției și „ONG-urile bogate” se ascund în birourile lor, dar ei sunt responsabili pentru violența și tulburările de pe Bulevardul Rustaveli din ultimele zile”, a spus el.

Raidurile au vizat birourile aripii de tineret a partidului Mișcarea Națională, coaliția „Pentru Schimbare” și partidele membre ale acesteia. Poliția a percheziționat și casa activistului Ilo Glonti, administrator al grupului de Facebook Daitove, care are peste 200 de mii de membri care susțin protestele. Glonti a raportat că i-au fost confiscate laptopul și telefonul.

Grupul Daitove a fost fondat la începutul anului 2024, în timpul protestelor împotriva legii „agenților străini” și a asigurat transport și cazare pentru demonstranții care călătoresc la Tbilisi din toată țara.

Glonti este acuzat că a incitat la violență și a organizat tulburări. În plus, s-a raportat că poliția a percheziționat casa lui Nancy Voland, un alt administrator al grupului Daitove.

Nika Gvaramia, liderul partidului de opoziție Ahali, a fost bătut și reținut, scie JamNews. Incidentul s-a petrecut în apropierea biroului partidului Droa, unde avea loc un raid al poliției. În acest moment, locul unde se află Gvaramia rămâne necunoscut. Gela Khasaiya, membru al partidului Ahali, a fost de asemenea arestat.

