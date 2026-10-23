Cod galben de ploi puternice: ce temperaturi au prognozat meteorologii

Vineri, 23 octombrie, vremea va fi predominant răcoroasă, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Totodată, se așteaptă ploi puternice pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din regiunea de nord.

În nordul țării, se așteaptă ploi slabe, cu temperaturi de până la +12°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 18 km/h, iar umiditatea va ajunge la 85%.

În centrul țării se așteaptă ploi puternice, în timp ce temperaturile vor urca până la +16°C. Vântul va sufla cu viteze de până la 27 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 85%.

În sudul țării, la fel, se așteaptă ploi. Maximele vor atinge +17°C. Vântul va sufla cu până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 85%.

AMM a emis cod galben de ploi puternice pentru 23 octombrie.

„Pe arii extinse, vor cădea ploi însemnate cantitativ (prin acumulare sau în intervale scurte de timp, se vor înregistra cantități de apă de 15-49 l/m2)”, se arată în avertizare.