Un cutremur de aproape 4 grade, înregistrat în noaptea de vineri

Un cutremur cu magnitudinea de 3.9 a avut loc în noaptea de vineri, 23 octombrie, la ora 01:00:42, în zona seismică Vrancea.

Cutremurul s-a înregistrat la adâncimea de 75.1 km.

Conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km S de Focsani, 61km S de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 84km E de Brasov, 96km S de Barlad, 98km NE de Ploiesti, 98km S de Bacau.