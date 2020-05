PDM a rămas cu un singur ales local în Consiliul Municipal Hâncești. Botnari: „Este o decizie colectivă. Ne-am obosit de promisiuni”

Partidul Democrat de Moldova (PDM) a rămas doar cu un singur ales local în cadrul Consiliului Municipal Hâncești. Asta după ce vineri, 29 mai, 5 membri ai PDM au anunțat că părăsesc partidul și devin consilieri independenți.

Anunțul a fost făcut de către Primăria Hîncești, după desfășurarea ședinței Ordinare a Consiliului Municipal Hâncești. Astfel, în cadrul consiliului municipal a rămas doar un singur ales local din partea democraților – Adrian Tașcă.

Sursa ne-a mai comunicat că întreaga echipă municipală intenționează să părăsească rândurile PDM-ului și nu-și mai doresc să reprezinte vreun partid.

„În afară de acești 5 consilieri, practic toată Organizația Municipală Hîncești depun cerere de demisie din fracțiunea Partidului Democrat. Aceasta este toată echipa mea din oraș. Eu, atunci când am plecat din Parlament, am plecat și din partid, și am anunțat că voi fi primar independent. Vor fi și ei independenți, fără nicio aderare la vreun oarecare partid, nici la Pro Moldova, nici la socialiști, nici la nimeni. Pur și simplu noi ne-am obosit de promisiuni și de alte lucruri. Vrem să ne axăm pe problemele oamenilor din oraș.