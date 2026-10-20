Patru cetățeni străini au fost trimiși în judecată pentru contrabandă în scop de vânzare a peste 13 kg de droguri, o parte fiind camuflate în jucării

Patru cetățeni străini au fost trimiși în judecată pentru contrabandă în scop de vânzare a peste 13,4 kg de droguri, inclusiv din Polonia, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit oamenilor legii, odată primite în Chișinău de către femeile din Ucraina cu vârste de 34 și 41 de ani, drogurile erau porționate de către acestea în doze și le plasau în ascunzișurile din oraș pentru clienți. O parte din droguri a fost adusă în Moldova camuflată în jucării, inclusiv în jucărie de pluș sau, într-un alt caz deconspirat – într-o mașină de jucărie, pe care au învelit-o cu peliculă alimentară, din Varșovia, Polonia.

PCCOCS scrie că transmiterea drogurilor ar fi fost organizată prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca de o tânără și un tânăr de 20 și 17 ani din R. Moldova, cu rol de complici ai femeilor care urmau să primească coletul la Chișinău.

În comunicat se precizează că urmărirea penală continuă și în privința altor membri ai grupului criminal organizat. Potrivit Codului penal, cei patru riscă închisoare de la 7 la 15 de ani.