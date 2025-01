Partidul socialiștilor, vizat într-un alt dosar de corupție? PA ar fi solicitat formațiunii politice să prezinte rapoarte financiare din 2011-2014

Procuratura Anticorupție (PA) ar fi solicitat Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) să-i prezinte mai multe rapoarte financiare, într-un dosar de corupere pasivă.

Potrivit unei scrisori semnate de ofițerul de urmărire penal detașat în PA, Radu Grosu, publicată miercuri, 22 ianuarie, de către formațiunea politică pe rețelele de socializare, acuzatorii de stat instrumentează o cauză în care urmărirea penală a fost pornită la 19 februarie 2019, în temeiul „unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (3) lit. b) din Codul penal”

Astfel, PSRM ar fi obligat să transmită rapoartele privind gestiunea financiară a partidului pentru perioada anilor 2011-2014 și rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale ale PSR pentru aceeași perioadă.

ZdG a solicitat la amiază, PA mai multe detalii despre dosarul penal, cât și să comenteze acuzațiile formațiunii cum că „au reactivat un dosar deschis încă la începutul anului 2019, când procuratura era sub influența oligarhilor, și solicită documente legate de perioada 2011–2014, adică evenimente de acum 14 ani”. Nu am primit un răspuns deocamdată.

Ofițerul de urmărire penală Radu Grosu, care a semnat documentul publicat de PSRM, fiind întrebat despre ce este cauza penală și cine este vizat, a declarat că „nu cunoaște nicio informație referitor la ce este întrebat” și ne-a îndemnat să întrebăm partidul pentru detalii din dosar.

„Nu am văzut ce a publicat PSRM și ce este indicat acolo. Când am să aflu, am să văd și am să vă explic. Dar atâta timp cât nu cunosc cine și ce a publicat (…) Dumneavoastră mă întrebați niște chestiuni care mă depășesc pe mine în calitate de ofițer de urmărire penală”, a mai spus Grosu.