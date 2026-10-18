Ce a făcut Poliția după ce mai multe femei au relatat despre presupuse hărțuiri sexuale? Răspunsul IGP la solicitarea ZdG

Inspectoratul General al Poliției (IGP) susține că nu au fost identificate sesizări sau procese penale privind presupusele fapte de hărțuire sexuală relatate de mai multe femei în investigația Ziarului de Gardă, care îl vizează pe Vasile Lică Taftă, supranumit „arhitectul ființei”. Instituția nu precizează însă dacă oamenii legii s-au autosesizat sau au efectuat verificări din proprie inițiativă după publicarea investigației. Solicitată să clarifice acest aspect, Poliția a transmis că „publicarea unei investigații jurnalistice nu determină, prin ea însăși, pornirea automată a urmăririi penale” și a îndemnat redacția să transmită materialele relevante organelor de drept, printr-o sesizare oficială.

Într-un răspuns oferit Ziarului de Gardă, Inspectoratul General al Poliției susține că, potrivit informațiilor prezentate de subdiviziunile teritoriale ale instituției, nu au fost identificate circumstanțe care să confirme existența unor procese penale sau sesizări privind presupusele fapte de hărțuire sexuală despre care au relatat mai multe femei în investigația ZdG.

„Potrivit informațiilor și datelor prezentate de subdiviziunile teritoriale ale Poliției, nu au fost identificate circumstanțe care să confirme existența unor procese penale sau a unor sesizări de natura celor menționate în solicitare în privința persoanei vizate”, se arată în răspunsul IGP.

Precizările vin după ce ZdG a solicitat instituției informații despre eventualele sesizări, cauze penale sau contravenționale, dar și despre acțiunile întreprinse de oamenii legii în urma publicării investigației jurnalistice privind presupusele comportamente de hărțuire sexuală ale lui Vasile Lică Taftă.

Poliția îndeamnă redacția să depună o sesizare

În răspunsul său, Inspectoratul General al Poliției precizează că hărțuirea sexuală, prevăzută la articolul 173 din Codul penal, și hărțuirea, în condițiile articolului 70² din Codul contravențional, reprezintă fapte care pot aduce atingere demnității, libertății psihice și libertății sexuale a persoanei.

Totuși, instituția subliniază că pornirea procesului penal sau contravențional se realizează în condițiile prevăzute de legislație, iar sesizarea autorităților de către persoana vătămată poate constitui un temei pentru examinarea faptelor reclamate, în funcție de natura acestora.

Referindu-se la informațiile publicate în presă, Poliția invocă limitele atribuțiilor sale.

„Verificarea informațiilor publicate în mass-media nu substituie procedura legală de sesizare a eventualelor fapte ilegale și de examinare a acestora de către autoritățile competente”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Totodată, IGP precizează că, în cazul în care redacția deține informații sau materiale care indică posibila săvârșire a unei infracțiuni ori contravenții, acestea pot fi prezentate Poliției prin intermediul unei sesizări, pentru a fi examinate potrivit procedurilor legale.

Întrebată despre autosesizare, Poliția răspunde despre pornirea urmăririi penale

Deși a oferit explicații privind procedura legală de sesizare a autorităților, Poliția nu a precizat dacă, după publicarea investigației ZdG, oamenii legii au analizat din proprie inițiativă mărturiile femeilor sau au întreprins verificări pentru a stabili existența unor eventuale fapte ilegale.

ZdG a revenit cu o solicitare de clarificare, întrebând dacă informațiile și mărturiile prezentate în investigația jurnalistică nu constituie un temei suficient pentru autosesizarea organelor de drept și efectuarea unor verificări.

În răspunsul suplimentar, reprezentanții Poliției au reiterat că examinarea posibilelor fapte ilegale se realizează în condițiile prevăzute de legislația Republicii Moldova.

„Poliția examinează sesizările și informațiile referitoare la posibile fapte ilegale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Publicarea unei investigații jurnalistice nu determină, prin ea însăși, pornirea automată a urmăririi penale”, a transmis IGP.

Instituția a adăugat că, în cazul în care redacția deține informații sau materiale relevante, acestea pot fi transmise organelor competente, inclusiv Poliției sau Procuraturii, pentru examinare potrivit procedurii legale.

Astfel, deși întrebarea ZdG a vizat posibilitatea autosesizării și efectuării unor verificări preliminare, Poliția a făcut referire la condițiile de pornire a urmăririi penale, fără a preciza dacă în cazul concret documentat de redacție au fost întreprinse acțiuni din proprie inițiativă.

Ce au relatat femeile în investigația ZdG

În luna septembrie, Ziarul de Gardă a publicat investigația „De la oferte de muncă și chirie la întrebări cu tentă sexuală. «Arhitectul ființei», fost candidat la parlamentarele din România, denunțat pentru hărțuire de mai multe femei”.

Mai multe femei au relatat despre experiențele pe care susțin că le-au avut în interacțiunile cu Vasile Lică Taftă, inclusiv în contexte legate de oferte de muncă și chirie, descriind presupuse comportamente de hărțuire și întrebări cu tentă sexuală.

În urma publicării investigației, ZdG a solicitat Inspectoratului General al Poliției să comunice dacă au fost înregistrate sesizări privind faptele relatate și dacă oamenii legii au întreprins verificări.

În cele două răspunsuri transmise redacției, instituția nu a confirmat existența unor sesizări sau procese penale de natura celor indicate în solicitare și nu a clarificat dacă informațiile publicate în investigația jurnalistică au determinat efectuarea unor verificări din oficiu.