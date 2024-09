Octavian Țîcu și Tudor Ulianovschi s-au lansat în campania prezidențială

Candidații la funcția de șef de stat, Octavian Țîcu și Tudor Ulianovschi, s-au lansat duminică, 29 septembrie curent, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024.

Octavian Țîcu, candidatul pentru alegerile prezidențiale al blocului „Împreună” s-a lansat duminică, 29 septembrie, în campania electorală. Evenimentul a avut loc în fața Parlamentului.

„Am ales să reprezint această țară pentru că am aici părinți și am responsabilități față de oamenii care m-au îndrumat. Războiul ne-a învățat un lucru important, să ne unim. Am venit într-un bloc european cu trei partide pro-europene pentru că ne dorim salvarea parcursului de integrare europeană. Pentru noi prioritatea principală sunt patru angajamente politice: consolidarea forțelor pro-europene și unioniste, securizarea parcursului de integrare europeană a R. Moldova, oprirea revenirii forțelor putiniste în țara noastră și reforma justiției”, a spus Octavian Țîcu, potrivit Moldova1.