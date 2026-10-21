O nouă rută de zbor va fi disponibilă începând cu vara viitoare de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”

Începând cu 3 iunie 2027, Air Serbia, compania aeriană națională a Serbie, lansează o nouă rută de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, care va conecta Chișinăul cu Belgradul. Anunțul a fost făcut de reprezentanții aeroportului din R. Moldova miercuri, 21 octombrie.

Zborurile pe ruta Chișinău – Belgrad vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de luni, joi, vineri și sâmbătă, cu aeronave de tip ATR 72-600.

Air Serbia, compania aeriană națională a Serbiei, deținută în totalitate de Guvernul Serbiei, iar noua rută va fi inaugurată chiar în anul în care compania marchează un secol de istorie.

„Belgradul devine și un punct de conexiune către lumea întreagă. Prin hubul său de pe Aeroportul „Nikola Tesla”, Air Serbia oferă legături către numeroase destinații din Europa, America de Nord și Asia, inclusiv New York, Chicago, Shanghai și Guangzhou, iar rețeaua companiilor partenere extinde posibilitățile de călătorie la nivel mondial”, conform Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Flota companiei include peste 30 de aeronave, de la Airbus A330-200 pentru zboruri de lung curier și Airbus A320 și A319 pentru rute de mediu curier, până la aeronave regionale cu elice ATR 72-600 și avioane Embraer E-195.