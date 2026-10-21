Maxime de până la 19°C miercuri în R. Moldova

Miercuri, 21 octombrie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) prognozează cer variabil în nordul, centrul și sudul țării. De asemenea, AMM a emis cod galben de ceață, valabil până pe 21 octombrie, ora 10:00.

În nordul republicii, valorile în termometre vor ajunge la 16 grade Celsius.

Și în regiunea centrală se așteaptă maxime de 17 grade Celsius.

În sudul țării cerul va fi variabil, iar temperaturile vor atinge valori de 19 grade Celsius.