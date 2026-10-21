Un bărbat din raionul Cimișlia a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru că și-a omorât în bătaie concubina. Nu și-a recunoscut vinovăția

Un bărbat de 59 de ani a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, anunță miercuri, 21 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit Procuraturii, pe 26 mai 2026, în intervalul nopții, aflându-se la domiciliul comun dintr-o localitate a raionului Cimișlia, agresorul i-a aplicat concubinei sale multiple lovituri cu pumnii și alte obiecte dure în regiuni vitale ale corpului, inclusiv la nivelul capului și toracelui. În urma traumatismelor grave și a șocului traumatic cauzat, victima a decedat la domiciliu.

„Deși inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, versiunea a fost calificată de procurori ca fiind o tentativă de a se eschiva de la răspundere. Acuzarea de stat a prezentat un probatoriu complex, și anume rapoarte de expertiză medico-legală și histologică, expertiză genetică (ADN) și alte probe care au determinat prima instanță să concluzioneze privind vinovăția inculpatului. La fel, bărbatul se afla la evidența poliției ca agresor familial, având deja o condamnare pentru violență în familie comisă asupra aceleiași victime”, a precizat PG.

Instanța de judecată a acceptat integral solicitările procurorilor, fiind constatată lipsa circumstanțelor atenuante și prezența celor agravante (recidivă).

Totodată, instanța a dispus încasarea de la condamnat în folosul statului a cheltuielilor judiciare pentru efectuarea expertizelor, în sumă de peste 100 de mii de lei.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Sud.

Instituția menționează că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atât timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.