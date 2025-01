O avocată din R. Moldova a fost aleasă vice-președintă a Biroului Comitetului European pentru Drepturi Sociale

În cadrul sesiunii plenare care s-a desfășurat miercuri, 22 ianuarie, a fost aleasă noua componență a Biroului al Comitetului European pentru Drepturi Sociale (ECSR), anunță Consiliul European pentru Drepturile sociale. Astfel, s-a decis ca avocata Tatiana Puiu să ocupe funcția de vice-președintă a instituției europene.

Potrivit Consiliului Europei, funcția de președinte va fi ocupată de către Aoife Nolan. Un mandat de vicepreședinte, pe lângă Tatiana Puiu, l-a obținut George Theodosis, iar Kristîne Dupate va fi reportor general.

🎆Congratulations to the new Bureau of the European Committee of Social Rights #ECSR elected today during its plenary session.#SocialRights pic.twitter.com/IKNE8psDV9