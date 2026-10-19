Un petrolier a lovit o mină și a luat foc în Strâmtoarea Ormuz

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), puternica armată ideologică a Iranului, a anunțat luni că a izbucnit un incendiu la bordul unui petrolier după ce acesta a lovit o mină în Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică aflată în centrul conflictului dintre Washington și Teheran, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Nava „a lovit o mină marină la sud de Strâmtoarea Ormuz, provocând o explozie și un incendiu în sala mașinilor”, au informat IRGC într-un comunicat difuzat de agenția IRNA, fără a oferi informații despre numele sau originea petrolierului.

Aceasta „încerca să tranziteze pe o rută neautorizată prin sud”, a adăugat textul, acuzând nava că și-a dezactivat sistemele de localizare.

„Orice navă care trece prin Strâmtoarea Ormuz (…) și care își dezactivează sistemele de navigație și identificare va face obiectul unor măsuri severe și ferme”, au avertizat Gărzile.

Iranul revendică controlul Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita, înainte de război, o cincime din hidrocarburile de la nivel mondial, și vizează în mod regulat navele care se aventurează acolo fără autorizația sa.

De la blocarea strâmtorii de către forțele iraniene, multe nave încearcă să o traverseze fără autorizație de la Teheran, navigând de-a lungul coastelor Omanului. Iranul consideră că acestea încalcă legea și amenință regulat cu represalii.

Înainte de războiul împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie prin lovituri israeliano-americane, traversarea Strâmtorii Ormuz se desfășura fără probleme și nu necesita nicio autorizație.