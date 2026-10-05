Nicușor Dan a desemnat un nou premier, pentru a patra oară. Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat, în seara zilei de luni, 5 octombrie, de președintele român Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare de premier pe care o face șeful statului de la demiterea guvernului Bolojan de acum cinci luni.

Potrivit HotNews, Luca Niculescu (55 de ani) este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la organizația economică internațională OCDE.

A fost, timp de peste șase ani, și ambasadorul României în Franța.

Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat în ultimele luni de criză politică atât pentru funcția de premier, cât și de membru al guvernului, respectiv ministru de Externe.

De altfel, atât Eugen Tomac cât și Adrian Veștea – primii doi politicieni desemnați de președintele Nicușor Dan să încerce formarea unui nou guvern după căderea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Ilie Bolojan – l-au inclus pe Niculescu în echipa lor pentru preluarea funcției de ministru de Externe.

Luca Niculescu nu a trecut prin niciun partid politic.

Desemnat să gestioneze aderarea României la OCDE

Jurnalist consacrat, specializat mai ales în relații internaționale, Niculescu a fost numit în 2016 de fostul președinte Klaus Iohannis în funcția de ambasador în Franța, Andorra și Monaco. A fost rechemat din postul de ambasador în vara anului 2022, pentru a prelua funcția de secretar de stat în MAE însărcinat cu procesul de aderare a țării noastre la OCDE. Negocierile privind aderarea României la organizație fuseseră lansate la începutul acelui an.

Aderarea la OCDE nu presupune doar negocieri externe. În calitatea sa de gestionar al procesului de aderare la organizația economică internațională, Luca Niculescu a negociat cu majoritatea ministerelor și instituțiilor pentru adoptarea unor politici publice obligatorii pentru aderare.

În luna mai a acestui an, Niculescu anunța că România a închis 24 dintre cele 25 de comitete necesare și se afla pe primul loc între cele opt state care au început procese de aderare în 2022 și 2023.

„OCDE este o foarte bună şcoală de guvernare în aproape toate domeniile”

În luna iulie, la un eveniment de specialitate, Niculescu declara că „OCDE este o foarte, foarte bună şcoală de guvernare în aproape toate domeniile, fie că e vorba despre fiscalitate, piaţa muncii, investiţii, educaţie – toţi cunoaştem testele PISA care vin de la OCDE -, sănătate, mediu, guvernanţă publică sau afaceri sociale”.

„Aderarea la OCDE este cel mai important proiect pe care îl avem după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană”, a insistat el.

Potrivit lui, în procesul de aderare la OCDE – foarte complex, care seamănă foarte mult” cu cel al integrării în UE – , început în iunie 2022, România a realizat deja foarte mulţi paşi înainte.

„Avem 25 de comitete de parcurs, am reuşit să încheiem cu bine 24. Suntem, din acest punct de vedere, ţara cea mai avansată în procesul de aderare, unde mai sunt încă şapte ţări: Bulgaria, Croaţia, Argentina, Brazilia, Peru, Thailanda şi Indonezia. Este şi o listă mai lungă de ţări care găsesc organizaţia extrem de atractivă şi bat la uşa ei. Procesul de aşteptare poate fi unul foarte lung. România a depus pentru prima oară cererea de aderare în 2004, a revenit în 2012, pe urmă în 2016-2017-2018 şi de-abia în 2022 s-au deschis porţile pentru a începe procesul de aderare”, a explicat atunci Luca Niculescu, citat de Agerpres.

Trecerea la diplomație, după două decenii în presă

După o carieră de aproape 24 de ani în jurnalism, în ianuarie 2016, Luca Niculescu a fost numit de președintele țării, Klaus Iohannis, în funcția de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Franța, în Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Din această funcție, a reprezentat de asemenea România în relație cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

A fost, totodată, președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Anterior postului de ambasador în Franța, Luca Niculescu a fost jurnalist.

Absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București (1995), el este și titular al unui master în Jurnalism European, la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg (1996), potrivit CV-ului său postat pe site-ul MAE.

A lucrat încă din 1992 la postul de radio francez RFI (Radio France Internationale), iar în anul 2000 a devenit redactor-şef al RFI România.

Principalele declarații ale lui Luca Niculescu după desemnare:

„România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care, la rândul său, este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică. Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate și de construcție și am încredere că o putem avea pentru că există un exemplu recent pe care l-a citat și domnul președinte, care arată că atunci când dorim ceva cu adevărat, atunci ei bine putem reuși. În ultimii ani, în ultimii patru ani, partide politice, instituții din administrația centrală și cea locală au lucrat împreună pentru acest obiectiv comun, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important proiect după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană”, a declarat Luca Niculescu în timpul conferinței.

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc în contextul în care, pe 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, pe 17 septembrie.

Siegfried Mureșan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-și mandatul. Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veștea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament pe 22 iunie 2026.