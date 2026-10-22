Ar fi primit 7500 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de conducere în stare de ebrietate. Un bărbat cercetat de CNA

Percheziții la un bărbat din Chișinău într-un dosar de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), acesta este bănuit că ar fi extorcat și primit mijloace financiare ilicite pentru a influența deciziile într-o cauză penală.

Conform instituției, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică și asupra unor reprezentanți ai organelor de drept din Ialoveni, promițând că poate determina adoptarea unor decizii favorabile pentru un șofer cercetat penal pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate.

În schimbul influenței pretinse, persoana ar fi cerut și primit de la șofer 7500 de euro.

„În prezent, ofițerii CNA desfășoară percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, în vederea acumulării probelor și stabilirii tuturor circumstanțelor relevante pentru investigarea cazului.”

CNA menționează că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.