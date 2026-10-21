NATO va desfășura mijloace suplimentare de supraveghere în regiunea Mării Negre, după intensificarea atacurilor asupra navelor

Statele membre NATO vor desfășura în regiunea Mării Negre aeronave suplimentare de supraveghere maritimă, sisteme radar, drone și echipe de investigare a explozibililor, ca răspuns la intensificarea atacurilor rusești asupra rutelor de export ale Ucrainei. Declarația a fost făcută de un purtător de cuvânt al Alianței miercuri, 21 octombrie, potrivit Agerpres, care citează dpa.

Martin L. O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Militar al NATO din Mons, Belgia, a declarat că vor fi desfășurați și specialiști suplimentari în domeniul informațiilor, pentru a îmbunătăți cunoașterea situației din regiune prin utilizarea sporită a senzorilor și printr-un schimb mai amplu de informații.

Potrivit relatărilor din presa de la Sofia, o aeronavă de recunoaștere P-8 Poseidon a Marinei SUA a început să opereze în largul coastei bulgare a Mării Negre. România solicitase sprijin din partea UE și NATO în urma unei serii de incidente produse săptămâna trecută.

Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră au devenit recent mai frecvente. Printre navele afectate s-au numărat și nave care transportau mărfuri în largul coastelor Bulgariei și României, state membre NATO.

Săptămâna trecută, nava ucraineană Chelsea 3 a fost lovită de trei drone la 33 de kilometri est de localitatea bulgară Biala, de pe litoralul Mării Negre. Într-un al doilea incident, o navă a fost lovită și s-a scufundat la 31 de kilometri de coastă, în apropiere de Krapeț, lângă granița cu România.

La începutul acestei luni, o navă comercială turcească, ce transporta cereale, s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe, la Marea Neagră. Doi membri ai echipajului și-au pierdut viața. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cargoul a fost lovit de drone rusești.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat recent că situația ar putea declanșa o nouă criză alimentară mondială. Kallas a descris Ucraina drept unul dintre cei mai importanți exportatori de produse agricole din lume și a afirmat că acțiunile Rusiei îngreunează tot mai mult aprovizionarea cu alimente a oamenilor din întreaga lume.

„Șase atacuri atribuite presupus dronelor rusești, produse într-un interval de zece zile, au reprezentat o escaladare periculoasă și inacceptabilă”, a declarat aceasta.

Zelenski a afirmat că vede atacurile drept „o expresie a eforturilor Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să devină complet inutilizabilă pentru transportul maritim”.