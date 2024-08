Ministerul Energiei va investi 50 de milioane de euro pentru renovarea energetică a 46 de școli din întreaga țară

Printre principalele activități ale proiectului se numără renovarea energetică a 46 de școli din Republica Moldova. Aceste lucrări vor include izolarea termică a pereților și a acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, renovarea sistemului de încălzire interioară și eficientizarea sistemului de iluminat. Proiectul include îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de alimentare cu energie termică în clădirile publice, inclusiv în 11 școli, prin instalarea a aproximativ 250 de puncte termice individuale și reconfigurarea rețelei de alimentare cu energie termică din sistemul centralizat, explică ministerul într-un comunicat de presă.

Proiectul „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova” are un buget total de 54,5 milioane de dolari SUA, dintre care 50 de milioane vor fi acordate sub formă de împrumut de către BIRD, iar 4,5 milioane sub formă de grant, oferite de Fondul Fiduciar Multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare (M-GROW)”.

Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru implementarea proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova (STEEM)” a fost semnat astăzi de ministrul Victor Parlicov și Inguna Dobraja, Directoarea de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova.

“Prin semnarea acestui Acord, facem un pas important spre asigurarea unei tranziții durabile către eficiența energetică în Republica Moldova. Investițiile în renovarea energetică a școlilor și clădirilor publice nu doar că vor reduce semnificativ consumul de energie, dar vor aduce și beneficii directe pentru mii de tineri, profesori și angajați”, a declarat Victor Parlicov în cadrul evenimentului.

“Acest proiect reprezintă un efort considerabil din partea Guvernului pentru a asigura eficiența energetică a clădirilor publice și pentru a îmbunătăți sistemul de încălzire centralizată în Republica Moldova. Este primul dintr-o serie de proiecte pentru eficiență energetică care vor fi susținute de Banca Mondială în Republica Moldova, fiind un proiect important, parte a programului național privind securitatea și eficiența energetică. De asemenea, investițiile vor contribui la combaterea schimbărilor climatice și a sărăciei energetice, o problemă semnificativă în Republica Moldova”, a adăugat Inguna Dobraja, Directoarea de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova.

Pe lângă beneficiile în ceea ce privește confortul și modernizarea infrastructurii, proiectul va aduce economii semnificative de energie. Se estimează că lucrările de renovare și modernizare vor conduce la o reducere de aproximativ 55% a consumului de energie în clădirile vizate, cu economii anuale de aproximativ 550 GWh, ceea ce reprezintă aproximativ 1,7% din consumul final de energie al Republicii Moldova. În anumite cazuri, economiile de energie pot ajunge până la 60-65%, ceea ce înseamnă până la 800 GWh pe an, declară Ministerul Energiei.