Maia Sandu în PMAN: „Acest protest nu este al unor partide politice, nu este despre ideologii, dar este protestul oamenilor din această țară”

Președinta aleasă a ținut un discurs în Piața Marii Adunări Naționale în care a criticat dur actuala guvernare și i-a cerut lui Ion Chicu să-și dea demisia în următoarele ore pentru a pornit procesul de alegeri anticipate în Republica Moldova.

„Noi toți umăr la umăr am luptat împotriva dezbinării, a urii pentru o țară în care să ai încredere. Am luptat împreună împotriva hoților de la guvernare, care sărăcesc țara de ani de zile, care alungă tinerii de acasă. La doar câteva zile după alegeri, răbdarea noastră este pusă la încercare. Supărat că am reușit să unim oameni și de data asta, încearcă să dea foc la țară. Încearcă să provoace haos, să adâncească criza, izolare internațională, să facă viața mai grea. Încearcă să se răzbune pe oameni că nu l-au votat. Să se țină de putere ca să poată în continuare el și camarazii săi să fure și să rămână nepedepsiți. Suntem nevoiț să ieșim în pandemie, din cauza unor infractori care în loc să fie la pușcarie, stau în Parlament.”, și-a începutul discursul Maia Sandu.

Președinta aleasă spune să singura cale pentru rezolvarea crizei sunt alegerile anticipate prin demisia benevolă a Guvernului Chicu.

„Vreau să-l întreb pe Chicu dacă îi place să fie guvernul lui Șor, al expiratului Dodon, dacă vrea să protejeze acest parlament compromis? Guvernul trebuie să meargă în demisie imediat și să pornească mecanismul de anticipate.

Acest protest nu este protestul unor partide politice, nu este despre ideologii, dar este protestul oamenilor din această țară, a cetățenilor care merită o țară bună pentru toți. Salut prezența oamenilor din diferite localități și voi transmite și un mesaj în limba rusă”.

La final, președinta aleasă i-a cerut lui Ion Chicu să-și dea demisia în următoarele ore ca să pornească procesul de organizare a alegerilor anticipate.