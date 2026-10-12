Maia Sandu declară că R. Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, în cadrul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul Irlandei

R. Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri rămase, a transmis astăzi, 12 octombrie, șefa statului Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin. Irlanda deține, până la 31 decembrie, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Discuția a avut loc cu câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește extinderea Uniunii Europene, se arată în comunicatul emis de Președinție.

Conform sursei citate, cei doi oficiali au vorbit și despre relațiile bilaterale, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda. Un alt subiect a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin pe 12 noiembrie și care va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții despre securitatea și stabilitatea continentului, notează Președinția.

Consultări publice pe marginea rolului foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE

Astăzi, la fel, au avut loc consultări publice pe marginea pachetului de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Potrivit Biroului pentru Integrare Europeană, la consultări au participat reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare.

„Am vorbit și despre integrarea graduală și domeniile în care putem extinde participarea țării noastre la politicile și programele europene, astfel încât cetățenii să se bucure de mai multe oportunități încă înainte de aderare. Dialogul cu societatea civilă este esențial în procesul de luare a deciziilor care vizează viitorul european al R. Moldova”, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

O nouă rundă de consultări publice – cu oamenii de afaceri și asociațiile de business – va avea loc săptămâna viitoare.

Comisia Europeană a adoptat pe 6 octombrie un pachet privind revizuirea politicilor în perspectiva extinderii, stabilind orientările politice și acțiunile necesare pentru a pregăti Uniunea pentru viitoarele extinderi. Documentul prevede că R. Moldova ar putea primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană.