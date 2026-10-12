Drăgostin Păduraru, transferat din arest la domiciliu în arest în penitenciar, în dosarul privind comercializarea drogurilor

Drăgostin Păduraru, prezentator radio și fiul fostului ministru al Justiției Ion Păduraru, vizat într-un dosar privind comercializarea cocainei în municipiul Chișinău, a fost plasat din arest la domiciliu în arest în penitenciar. Potrivit Pro TV, decizia a fost luată pe 12 octombrie de către Curtea de Apel.

Drăgostin Păduraru a fost reținut la sfârșitul lunii septembrie împreună cu alți doi bărbați. Cei trei sunt suspectați că ar fi pus la cale o schemă de vânzare a drogurilor.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au documentat timp de o lună activitatea bănuiților, car au vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între 12 și 15 ani de închisoare.