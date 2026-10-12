Consultări publice pe marginea rolului foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE

Luni, 12 octombrie, au avut loc consultări publice pe marginea pachetului de măsuri al Comisiei Europene privind pregătirea UE pentru extindere și rolul foii de parcurs în avansarea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Potrivit Biroului pentru Integrare Europeană, la consultări au participat reprezentanților organizațiilor neguvernamentale, ai grupurilor de inițiativă și ai partidelor politice extraparlamentare.

„Am vorbit și despre integrarea graduală și domeniile în care putem extinde participarea țării noastre la politicile și programele europene, astfel încât cetățenii să se bucure de mai multe oportunități încă înainte de aderare. Dialogul cu societatea civilă este esențial în procesul de luare a deciziilor care vizează viitorul european al R. Moldova”, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

O nouă rundă de consultări publice – cu oamenii de afaceri și asociațiile de business – va avea loc săptămâna viitoare.

Comisia Europeană a adoptat pe 6 octombrie un pachet privind revizuirea politicilor în perspectiva extinderii, stabilind orientările politice și acțiunile necesare pentru a pregăti Uniunea pentru viitoarele extinderi. Documentul prevede că R. Moldova ar putea primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale UE.

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe14 iulie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.