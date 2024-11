Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare pentru Donald Trump: „R. Moldova așteaptă cu nerăbdare să aprofundeze cooperarea noastră”

Președinta realeasă a R. Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat miercuri, 6 noiembrie, pe republicanul Donald Trump după ce rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale din SUA îl arată învingător în cursa pentru Casa Albă.

Șefa statului a subliniat, într-o postare pe platforma X, fost Twitter, relațiile de prietenie dintre SUA și R. Moldova.

Congratulations, President @realDonaldTrump, on your election victory.



Moldova cherishes its relationship with the United States, our strategic partner, and looks forward to deepening our cooperation for a future of greater prosperity and security for our people.