MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova, înregistrate între 10-16 octombrie. „Aceste cazuri evidențiază consecințele directe ale războiului de agresiune al Federației Ruse”

Opt cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către aparate de zbor fără pilot au fost înregistrate în perioada 10–16 octombrie. Unul dintre aparate s-a prăbușit și a explodat în raionul Dondușeni. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al țării.

Potrivit MAE, incidentele constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova și pun în pericol siguranța cetățenilor.

Ministerul afirmă că aceste cazuri evidențiază consecințele directe ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale.

„Ministerul Afacerilor Externe solicită Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și să respecte normele dreptului internațional, inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova.”

Un aparat de zbor a intrat neautorizat în spațiul aerian național la ora 16:22, în regiunea satului Sobari, raionul Soroca de Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale, anunță Ministerul Apărării. Ulterior, acesta a căzut și explodat în câmpul din extravilanul localității Codrenii Noi spre satul Scaieni, raionul Dondușeni.

Totodată, în urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei din noaptea de 15 spre 16 octombrie, patru aparate de zbor au intrat neautorizat în spațiul aerian național, unul traversând repetat.