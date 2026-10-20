Un ex-procuror a depus jurământul pentru funcția de magistrat la Judecătoria Strășeni. Propunerea de numire a fost respinsă anterior de șefa statului

Ex-procurorul Vadim Gribincea, numit în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni după ce anterior șefa statului a respins candidatura, a depus marți, 20 octombrie, jurământul în fața membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Decretul de numire în funcție a fost semnat marți, 13 octombrie, de președinta Maia Sandu. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial la 16 octombrie, intrând în vigoare în acea zi.

Vadim Gribincea a fost propus președintei de către CSM, pentru numirea în funcție, în iulie 2025, iar în februarie 2026, Președinția a comunicat că mai mulți candidați propuși „nu întrunesc rigorile de integritate financiară” și a respins propunerea de numire. În luna iulie, Consiliul a examinat cererile de propunere repetată a mai multor candidați la funcția de judecător, dar a admis-o doar pe cea a lui Gribincea.

Legea prevede că președintele R. Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător, şi numai în cazul depistării unor circumstanțe care confirmă incompatibilitatea candidatului cu funcția respectivă, de încălcare de către acesta a legislației sau de încălcare a procedurilor legale de selectare şi promovare a lui. La propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea candidatului în funcţia de judecător în termen de 30 de zile de la data parvenirii propunerii repetate.

Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorul este obligat să depună următorul jurământ:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării, drepturile şi libertăţile omului, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin”.

Gribincea a fost numit în funcția de procuror în vara anului 2021, la Procuratura raionului Leova. Din decembrie 2022, a lucrat la Procuratura municipiului Chișinău. Pentru 2025, a declarat un salariu lunar de circa 23 930 de lei.